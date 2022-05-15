الوزراء: مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات ستصل إلى 65% بعد 3 سنوات..فيديو

قال نادر سعد متحدث مجلس الوزراء ، إن رئيس الوزراء عقد مؤتمرا للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية ، مؤكدا أن اليوم تم الإعلان عن خطوات من شأنها تشجيع القطاع الخاص .

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم " ، أن رئيس الوزراء أوضح اليوم رؤية الدولة في الفترة الماضية لتشجيع الاستثمارات وعمل البنية التحتية اللازمة لها ، مؤكدا أن تطوير البنية التحتية هو الذى ساعد على إقامة المشروعات الكبيرة والقومية .

وأوضح أن نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات المتواجدة في الدولة وصلت إلى 30% ورئيس الوزراء تعهد بزيادتها خلال 3 سنوات إلى 65%.