تعديلات رائعة لـ بورشه كايين توربو كوبيه بلمسات منهارت المميزة| صور

تعتبر السيارة بورشه كايين واحدة من ابرز إصدارات الصانع الألماني، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، ويبدو أن لمسات منهارت المميزة استطاعت أن تضع بصمة واضحة على هذه النسخة الانيقة.

تعديلات رائعة لـ بورشه كايين توربو كوبيه

تعديلات رائعة لـ بورشه كايين توربو كوبيه

ظهرت السيارة بورشه كايين توربو كوبيه وهي تحمل اطلالة جديدة على طريقة منهارت الألمانية، والتي تعد واحدة من ابرز شركات تعديل السيارات حول العالم، حيث تمتعت السيارة باللون الأسود اللامع مع لمسات ذهبية اللون.

تعديلات رائعة لـ بورشه كايين توربو كوبيه

ترتكز بورشه كايين توربو كوبيه المعدلة على جنوط منهارت الرياضية بقياس 22 بوصة، مدعوم باطارات قياسها 285 / 35ZR22 للناحية الأمامية، بينما تحتوي الناحية الخلفية على اطارات 315 / 30ZR22، بالاضافة إلى تقليل خلوص السيارة بنسبة 35 مم.

تعديلات رائعة لـ بورشه كايين توربو كوبيه

وتأتي السيارة بورشه كايين توربو كوبيه بخطوط عريضة تشمل الناحية الامامية والخلفية للسيارة، بالاضافة إلى لمسات بنفس اللون بالناحية الجانبية وبالصادم الامامي، والمرايات الجانبية ايضا، مع امكانية اختيار منظومة انابيب العادم، والتي ظهرت خلال الصور بشكل رباعي واداء ثنائي.

تعديلات رائعة لـ بورشه كايين توربو كوبيه

القدرات الفنية للسيارة بورشه كايين توربو كوبيه المعدلة

ودعمت السيارة بورشه كايين توربو كوبيه المعدلة بمحرك سعة 4000 سي سي، مكون من 8 اسطوانات طراز V، مدعوم بشواحن توربينية مزدوجة مع نظام عادم مطور و مبرد داخلي، حيث يستطيع أن ينتج قوة قدرها 796 حصانا، و 1090 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض، وبهذه التعديلات ترتفاع قوة السيارة على النسخة القياسية بنسبة 255 حصانا، و 320 نيوتن/متر من عزم الدوران.