إبراهيم حسن: لن نعمل في تدريب المنتخب لهذه الأسباب.. تفاصيل

كشف إبراهيم حسن نجم منتخب مصر والنادى الأهلى والزمالك السابق الستار عن سر استبعاد شقيقه حسام حسن من تدريب منتخب الفراعنة وتحدث عن العديد من القضايا المهمة .

تصريحات إبراهيم حسن

كشف إبراهيم حسن نجم منتخب مصر والنادى الأهلى والزمالك السابق العديد من الكواليس الخاصة بعدم تعيين شقيقه حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر خلال الفترات الماضية بالإضافة إلى رأيه حول أزمة ملعب نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والوداد المغربى بعد قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم " كاف " باقامتها فى المغرب رغم تأهل الوداد إلى المباراة النهائية.

وقال إبراهيم حسن مدير الكرة السابق فى نادى الاتحاد السكندرى خلال مداخلته مع برنامج الماتش الذى يقدمه هانى حتحوت على قناة " صدى البلد " إنه سعيد بتأهل النادي الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب وفاق سطيف الجزائري.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.