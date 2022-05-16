تعرف على سعر بيع وشراء الريال السعودى اليوم الإثنين 16-5-2022

ينشر موقع "صدى البلد " أسعار الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 16 مايو 2022 وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.



أسعار الريال السعودى اليوم الاثنين

وسجلت أسعار الريال السعودى مستهل تعاملات اليوم الاثنين فى البنوك كالتالى :وصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الاثنين فى بنوك (مصر، الأهلى) 4.87جنيه للشراء و 4.88 جنيه للبيع

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك المشرق نحو 4.87جنيه للشراء و 4.90جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الاثنين فى بنك الأهلي المتحد نحو 4.87جنيه للشراء و 4.89جنيه للبيع

استقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى عند 4.86جنيه للشراء و 4.89جنيه للبيع.

وصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الاثنين فى بنوك ( بلوم،HSBC، المصرف العربي الدولي،التجارى الدولي CIB،فيصل الاسلامي) 4.86جنيه للشراء و 4.89 جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنكى (الإسكندرية ،مصرف أبوظبي الإسلامي )نحو 4.85 جنيه للشراء و 4.89جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الاثنين فى بنوك (قناة السويس،الإمارات دبى الوطني )4.84جنيه للشراء و 4.89جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الاثنين بنك كريدى اجريكول نحو 4.83جنيه للشراء و4.90جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الاثنين فى بنك قطر الوطني 4.82جنيه للشراء و 4.89جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم فى بنك التنمية الصناعية نحو 4.81جنيه للشراء و4.90جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك أبوظبي الأول نحو 4.79جنيه للشراء و 4.89جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك البركة نحو 4.76 جنيه للشراء و 4.89جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك الكويت الوطني نحو 4.75جنيه للشراء و 4.89جنيه للبيع.

وصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم فى العربي الافريقي الدولي نحو 4.74جنيه للشراء و 4.90جنيه للبيع

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنوك (أبوظبي التجاري،العقارى المصري العربي) نحو 4.74جنيه للشراء و 4.89جنيه للبيع.

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سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر إيران نحو 4.71جنيه للشراء و 4.90جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى المصرف المتحد نحو 4.70جنيه للشراء و 4.89جنيه للبيع.