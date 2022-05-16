محافظ الدقهلية يدشن المرحلة الأولى لمنظومة النقل الجماعي

دشن محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، أمس الأحد، المرحلة الأولى لمنظومة النقل الجماعي لربط المحافظة بالمحافظات الأخرى بسيارتين باص (سوبر جيت) تحت إشراف وإدارة الشركة الإنجليزية لخدمات نقل الركاب في إطار التعاون والتنسيق بين محافظ الدقهلية والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل.



وأشار المحافظ - عقب التدشين - إلى أن المرحلة الأولى لمشروع نقل الركاب من المحافظة إلى المحافظات الأخرى تضم خطين خط المنصوره الزقازيق - القاهرة وخط المنصورة - إسكندرية - مطروح ، موضحا أن مشروع النقل الجماعي لربط مراكز ومدن المحافظه بعضها البعض وربط المحافظة بالمحافظات الأخرى حلم طال انتظاره لسنوات طويلة لتوفير خدمة نقل حضارية لأبناء المحافظة .



وأكد " المحافظ " أن هذا المشروع العملاق يعد نقلة نوعية للمحافظة لأنه يقدم خدمات متطورة لأبناء الدقهلية من خلال توفير وسائل نقل حضارية؛ حيث يساهم هذا المشروع في تسهيل حركة انتقال الركاب من المحافظة إلى المحافظات الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية.



وثمن مختار جهود الفريق كامل الوزير لدعمه المتواصل لكافة المشروعات التي يتم تنفيذها داخل المحافظة ومنها هذا المشروع الحضاري لخدمة أبناء المحافظة.