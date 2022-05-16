محمد صبحي: حسني عبدربه ساعد في عودة الروح للاعبي الإسماعيلي

قال محمد صبحي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي سابقًا، إنه سعيد بعودة الروح القتالية للاعبي الإسماعيلي والفوز على استاد الإسماعيلية منذ فترة طويلة.

وأكد محمد صبحي خلال استضافته في برنامج "الريمونتادا" على قناة "المحور": "سعيد بعودة باهر المحمدي لمستواه والإسماعيلي أصبح لديه الحماس للفوز وقد يكون ذلك بعد عمل حسني عبد ربه ضمن الجهاز".

وأضاف: "عودة الإسماعيلي للانتصارات أمر طبيعي، وفوز الإسماعيلي على ملعبه أمر طبيعي، ومع كامل احترامي لفريق سيراميكا والجهاز الفني والإداري ولكن الدراويش كان الأفضل".

وتابع: "شخصية لاعبي الإسماعيلي وهدوء المدير الفني سر الفوز، وكان هناك إصرار وقتال على عدم تلقي أية أهداف".