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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هيفاء وهبي تشارك متابعيها صورا بالبيجامة في أحدث ظهور.. شاهد

صدى البلد

تألقت الفنانة هيفاء وهبي بصور جديدة شاركتها مع جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت ببيجامة ستان باللون الوردي، ولاقت الصور إعجابا كبيرا من متابعيها عبر السوشيال ميديا.

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بالأبيض القصير..هيفاء وهبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

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بإطلالة كاجول.. هيفاء وهبي تشارك متابعيها لحظة عودتها من السفر

يذكر أن، أحدث أعمال هيفاء وهبي الدرامية مسلسل «أسود فاتح»، بطولة: معتصم النهار، أحمد فهمي، شريف سلامة، روجينا، نانسي صلاح، صبري فواز، فراس سعيد، وناصر سيف وغيرهم، من تأليف أمين جمال وسيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.

ومن ناحية أخرى، انتهت الفنانة هيفاء وهبى من تصوير المشاهد الخارجية لفيلمها «رمسيس باريس» فى العاصمة الفرنسية باريس والذى تعود من خلاله للسينما بعد غياب 8 سنوات منذ أن قدمت فيلم «حلاوة روح»، الفيلم من تأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى، وتعاود تصوير مشاهدها فى القاهرة بداية مارس القادم.

الفيلم يتم تصويره بين فرنسا ومصر، وتدورأحداثه فى إطار كوميدى، وبعد تجمع أبطال العمل فى فرنسا يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.

هيفاء وهبي Instagram مسلسل أسود فاتح شريف سلامة كريم العدل الفنانة هيفاء وهبي

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