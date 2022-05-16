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أخبار البلد

الصحة: مذكرة تفاهم لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان لمليون عاملة بمصانع الملابس

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، توقيع مذكرة تفاهم مع اتحاد الصناعات المصرية «غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية»، أمس الأحد، لتقديم خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة «بالمجان»، ونشر الوعي بتلك الخدمات بين عاملات المصانع، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة.

 

قام بالتوقيع على المذكرة الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة ممثلاً عن وزارة الصحة والسكان، والعميد عمرو إمام مدير العلاقات العامة بغرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، نيابة عن الدكتور محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة الغرفة باتحاد الصناعات المصرية، وبحضور الدكتورة ناهد محمد مدير عام القطاع الأهلي والخاص، والدكتورة دعاء محمد رئيس الإدارة المركزية لخدمات ووسائل تنظيم الأسرة.

 

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المذكرة تهدف إلى زيادة نسبة مشاركة القطاع الأهلي والخاص في مجال تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بما يساهم في تحقيق الأهداف الخاصة بالبرنامج القومي لتنظيم الأسرة، والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

 

وأشار «عبدالغفار» إلى أن المذكرة تضمنت إتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لعاملات المصانع التابعة للغرفة، والبعيدة عن أماكن تقديم الخدمة من خلال العيادات المتنقلة والقوافل والحملات التنشيطية، وذلك بما يتفق مع خطة الدولة لمواجهة المشكلة السكانية، وللعمل على خفض وفيات الأمهات، وذلك في إطار تحقيق الأهداف الصحية للدولة.

 

ومن جانبه، أشار الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة إلى حرص الوزارة على التعاون والتنسيق مع الهيئات والجهات المختلفة، فيما يتعلق بتقديم ودعم خدمات تنظيم الأسرة، لافتًا إلى أن غرفة المصانع الجاهزة والمفروشات ينتمي لها مليون و700 ألف عامل وعاملة، فيما تبلغ نسبة السيدات حوالي 70% لافتًا إلى أن زيادة منافذ تقديم خدمات تنظيم الأسرة ونشر الوعي بين الفئات المستهدفة، ينعكس بشكل إيجابي على زيادة أعداد مستخدمات الوسائل.

 

ونوه «عباس» إلى أن المذكرة تضمنت تقديم الدعم الفني لتنفيذ الأنشطة التدريبية وتوفير المادة العلمية الخاصة برسائل التوعية بالمفاهيم المتعلقة بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة للفرق العاملة بالمصانع.

 

ومن جانبه، أشار العميد عمرو إمام مدير العلاقات العامة بغرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات إلى أن الغرفة ستعمل على تذليل أي معوقات وتشجيع العاملات على المشاركة في البرامج المنفذة من قبل وزارة الصحة، مضيفًا أن الغرفة ستدعو الفئات المستهدفة لزيارة العيادات المتنقلة وقوافل الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، للاستفادة بخدماتها.

 

وتابع «إمام» أن الغرفة ستوفر المطبوعات والملصقات والبانرات التي تحمل الرسائل التوعوية بأهداف تنظيم الآسرة، إلى جانب تيسير الحصول على موافقات المصانع التابعة لغرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات، لتنفيذ الأنشطة وفقا لبنود مذكرة التفاهم، بما يحقق أقصى استفادة للعاملات.

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