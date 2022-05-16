وفد لجنة العلاقات الخارجية بالنواب تزور الدنمارك لبحث ملف التحول الأخضر

يقوم وفد من لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بزيارة عمل للدنمارك تتضمن العديد من المحاور ذات الأهمية علي رأسها ملف التحول الأخضر في ظل استضافة مصر لقمة المناخ القادمة بشرم الشيخ، وكذا ملفات مكافحة الهجرة غير الشرعية وأوضاع اللاجئين وكيفية تعزيز العمل البرلماني المشترك بين الدولتين.

ويضم وفد لجنة العلاقات الخارجية الذي يزور الدنمارك، كل من النائب كريم درويش، رئيس اللجنة العلاقات الخارجية لمجلس النواب، والنائبة أميرة صابر، أمين سر اللجنة، والنواب دينا إسماعيل، وسهام كمال، وغادة عجمي، وهبة حبيب، وشيماء حلاوة، وأسماء سعد الجمال، وطارق الخولي، وعبد الله علي مبروك، وعلاء عصام، وسوسن حسني، وايلاريا سمير حريص.

يناقش الوفد البرلماني المصري أيضاً مع المسؤولين الدنماركيين تطور الأوضاع علي الساحة الدولية خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وفي ضوء الأزمة الروسية الأوكرانية، وكذا ملفات حقوق الانسان ودعم حقوق المرأة وتمكين الشباب، كما يناقش الفرص الاستثمارية الضخمة بين الجانبين المصري والدنماركي .

وكان في استقبال الوفد سفير مصر في الدنمارك السفير كريم شريف وحرمه وعدد من أعضاء طاقم السفارة.