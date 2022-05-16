ولي عهد البحرين يشيد بدور السعودية في تجاوز تحديات إمدادات الطاقة العالمية

أكد ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، عمق العلاقات التي تجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة عبر التاريخ والمستمرة في النمو والتي أسهمت في تعزيز التكامل الثنائي بين البلدين.



جاء ذلك خلال لقائه وزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الذي يزور البحرين للمشاركة في فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط التاسع والعشرين للبترول والغاز (MPGC 2022).



وأشار الأمير سلمان بن حمد - وفقا لوكالة أنباء البحرين "بنا" اليوم /الاثنين/ - إلى ما وصلت إليه مستويات الشراكة الثنائية في شتى القطاعات وبالأخص قطاع النفط والغاز والتي دعمتها الاتفاقيات والمشاريع المختلفة بين البلدين، منوهًا بدور السعودية المحوري في رفد الجهود الساعية للتغلب على تحديات إمدادات الطاقة في الأسواق العالمية، لافتًا إلى أهمية مواصلة الدفع بالتعاون المشترك نحو أفقٍ أرحب، وتعزيز مفهوم الابتكار والإبداع في قطاع الطاقة من خلال توظيف الابتكار التكنولوجي والتقنيات الحديثة المتطورة.



من جانبه، أعرب وزير الطاقة السعودي عن تقديره لولي العهد البحريني على ما يبديه من اهتمام وحرصٍ على مواصلة دعم أطر التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.. متمنيًا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.