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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد فضل الله: 5 محددات لحصد ليفربول لقبين بسبب ركلات الترجيح

صدى البلد

كشف الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي 5 محددات لنجاح فريق ليفربول فى ركلات الترجيح وحصد لقبين بسببها.

قال الدكتور محمد فضل الله عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

خمس محددات لنجاح ليفربول فى ضربات الجزاء وحصد بطولتين كبيرتين بسببها وهي كالتالي:

أولا : الإيمان القوى من قبل نادى ليفربول  بأن أساس النجاح فى الرياضة التنافسية بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة يعتمد على تطبيق العلم والتكنولوجيا الرقمية فى تحليل أداء اللاعبين.

ثانياً : ليفربول مثله كمثل الأندية الرياضية الاوروبية الكبرى فى العالم ، فمن ثم هو يطبق بحرفية كبيرة معايير الاحتراف الرياضى فى كرة القدم.

ثالثا : ليفربول فريق يتم تدريبه تحت قيادة مدير فنى المانى وهو يورجن كلوب ، والألمان هم اهم فئة فى العالم تعتمد على تطويع العلم والتقدم المذهل فى التحول الرقمى لخدمة الرياضة التنافسية.

رابعا :  تعاقد نادى ليفربول مع أكبر شركات تحليل الأداء الرياضى سواء أثناء التدريب او  أثناء المباريات " وخاصة أثناء المباريات " لتحليل أداء لاعبى الفريق وكذلك لاعبى الفريق المنافس  والتى تستطيع رصد حركة اللاعبين وحركات حارسى المرمى لفريق ليفربول وحارس مرمى الفريق المنافس أثناء المباريات.

خامسا :  يصاحب نادى  ليفربول فى كل التدريبات والمباريات شركة من أكبر شركات تحليل القدرات الذهنية أثناء المباريات وأثناء أداء ضربات الجزاء والتى تضع تحليلا علميا لأكثر لاعبى فريق لفريبول جاهزية من الناحية النفسية والبدنية لاداء ضربات الجزاء ومن ثم تصنع تلك النتائج كافة القرارات التى  تحدد  ليورجن كلوب  الانسب لاختيار اللاعبين لاداء ضربات الجزاء.

يورجن كلوب محمد فضل محمد فضل الله الاحتراف نادى ليفربول موقع التواصل الاجتماعي

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