وزير الرياضة يفتتح دورة الإعداد النفسي لمدربي ومشرفي مراكز وأندية ذوي الهمم

افتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة دورة "الإعداد النفسي لمدربي ومشرفي مراكز وأندية ذوي الهمم"، والتى تنفذها الوزارة فى الفترة من ١٥ - ١٩ مايو الجارى، وذلك في إطار خطة الوزارة لرفع مستوى مدربي ومشرفي مراكز وأندية ذوى الهمم.

وتستهدف الدورة إكساب المدربين والمشرفين المهارات الخاصة بالإعداد النفسي الرياضي للأطفال واللاعبين من ذوي القدرات والهمم، وتقام فعالياتها بالمركز الأولمبي بالمعادي.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالشباب من “قادرون باختلاف”، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة الاهتمام بهذه الفئة، وتوفير كل الرعاية لها، والوسائل التي تساعدها على الاندماج بشكل طبيعي في المجتمع.