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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مارتي دوربين: الطاقة تواجه تحديات تتعلق بالتحول المناخي

الغرفة الأمريكية
الغرفة الأمريكية

قال مارتي دوربين، نائب الرئيس الأول لمعهد الطاقة الدولي، إن قطاع الطاقة يواجه تحديات تتعلق بالتحول المناخي.


وأكد خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية اليوم الإثنين أن قمة المناخ التي ستعقد في شرم الشيخ بمصر ستكون غاية في الأهمية، وإن مصر تظهر بتلك الاستضافة ريادتها في مجال التحول نحو الطاقة النظيفة، وأشار إلى أن مجتمع الأعمال الأمريكي جاهز ليكون شريكا أساسيا في عملية التحول نحو الطاقة النظيفة.

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ومن جانبها قالت نيكول شامبين القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة، إن الولايات المتحدة  خصصت 80 مليار دولار خلال الأربعين عاما الماضية، منها 50 مليار دولار لملف الدفاع.

 

وأشارت إلى أن السفارة الأمريكية بالقاهرة تدعم جهود مصر في منظومة التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة.

ومن جانبة قال هشام فهمي مدير غرفة التجارة الأمريكية - مصر، بواشنطن، إن هناك الكثير من المتغيرات التي شهدتها السنوات الماضية على مستوى الاقتصاد، والقطاع الخاص، وإن غرفة التجارة الأمريكية عملت عن قرب مع مجتمع الأعمال والحكومة المصرية من أجل تعزيز دور القطاع الخاص.

 

وأشار إلى أن مجتمع الأعمال يقدر الجهود الحكومة في ملف المناخ، والذي تجلى في استضافة مصر لقمة المناخ المقرر عقدها في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.
 


 

التحول المناخي اخبار مصر مال واعمال قطاع الطاقة الغرفة الامريكية Finance Real Estate

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