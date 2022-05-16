أحمد السجيني: فتح باب التصالح في مخالفات البناء مرة أخرى تحت الدراسة

أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه يتم دراسة ما إذا كان سيتم فتح باب التصالح في مخالفات البناء مرة أخرى أم لا.

وأضاف أحمد السجيني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن 22.5 مليار جنيه هي حصيلة نسبة الـ 25% نسبة الجدية للتصالح في مخالفات البناء.



وتابع النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه في حالة استكمال نسبة الـ 75% للتصالح في مخالفات البناء ستصل الحصيلة لـ 4 مليار دولار.

وأكمل رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان سيعمل على التواصل مع الحكومة من أجل حل معوقات التصالح، لافتا إلى أنه لابد أن يتم العمل على تيسير إصدار رخصات البناء بصورة عادلة.

