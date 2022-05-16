عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موسكو: محاولات إبعاد روسيا ستؤدي لتفاقم الأزمات الاقتصادية والغذائية

روسيا
روسيا

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، ردا علي بيان وزراء خارجية دول مجموعة السبع، أن محاولات إبعاد روسيا اقتصاديا وماليا ولوجستيا عن قنوات التعاون الدولي ستؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والغذائية.

وقالت الخارجية الروسية: "نلاحظ مرة أخرى أن محاولات فصل روسيا اقتصاديا وماليا ولوجستيا عن قنوات التعاون الدولي طويلة الأجل القائمة لا تؤدي إلا إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والغذائية، وتؤدي إلى تفتيت التجارة العالمية وتعيق انتعاش الاقتصاد العالمي، الذي يعاني بالفعل من موجات متواصلة من فيروس كورونا، والتضخم على نطاق واسع، وتشديد السياسة النقدية من قبل الدول المتقدمة".

وشددت الخارجية الروسية على أن طرح "المزيد من هستيريا العقوبات المناهضة لروسيا لن يصبح تحت أي ظرف من الظروف عاملا مستقرا أو محفزا للاقتصاد العالمي".

وأشارت إلى أن الدول تناقض نفسها في بيان مجموعة السبع.

وول ستريت: جوتيريش يتفاوض لإبرام صفقة مع روسيا وأوكرانيا لصالح الأسواق العالمية

فرنسا: سندافع عن فنلندا والسويد ضد أي تهديد

وأوضحت أنه من جهة، هناك مزاعم منافقة بأن العقوبات المفروضة على روسيا لا تؤثر على تصدير المواد الغذائية الأساسية إلى الدول النامية. ومن جهة أخرى، يتم التأكيد على أن الغرب سيواصل زيادة ضغط العقوبات من أجل عزل روسيا عن النظام المالي الدولي والمؤسسات العالمية. 

وأشارت إلي أنه ينبغي إيلاء اهتمام خاص لأن الإجراءات الأحادية للبلدان الغربية، ولا سيما مجموعة السبع، هي التي أدت إلى تفاقم مشكلة كسر السلاسل اللوجستية والمالية للإمدادات الغذائية إلى الأسواق العالمية.

روسيا التجارة العالمية الاقتصاد العالمى فيروس كورونا كورونا التعاون الدولي الخارجية الروسية مجموعة السبع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يسقط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار 21 يفقد 105 جنيهات

«انا عروسة جديدة وكنت باكل عيش».. ماذا قالت مدرسة الأحياء بعد مواجهتها بواقعة الجاردات؟ القصة الكاملة

بسبب الإصابة .. ليفربول يفقد محمد صلاح أمام ساوثامبتون بالدوري الإنجليزي

شاهد ظاهرة خسوف القمر لأول مرة في 2022| بث مباشر

سعر الذهب اليوم 15-5-2022

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 16- 5 -2022

دعاء خسوف القمر من الكتاب والسنة

فرج عامر لـ اتحاد الكرة: خذوا العبرة من الأهلي والجزائر

موضوعات متعلقة

فرنسا: سندافع عن فنلندا والسويد ضد أي تهديد

بلومبرج: شركة إيني الإيطالية مستعدة لدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل

تعطيل الدراسة في الكويت بسبب سوء الأحوال الجوية

بوريل: الأزمة فى أوكرانيا تضع الاتحاد الأوروبي أمام 3 اختبارات

خسارة حلفاء حزب الله.. قراءة في النتائج الأولى لانتخابات لبنان

أردوغان: لن نوافق على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو

بعد قرار الهند.. أسعار القمح العالمية تسجل ارتفاعا قياسيا

رئيس الصومال الجديد في أول خطاب: لن انتقم من أنصار النظام السابق

ترشيحاتنا

منصور مختار: مصر قدمت مجهودات كبيرة لتمكين ودعم المرأة برؤية 2030

إعلان قائمة المحترفين المبدئية لمباراتي غينيا وإثيوبيا

رئيس رابطة تجار السيارات: الوكلاء هم المسئولون عن استمرار القطاع.. وإنقاذه من الانهيار

بـ5 لاعبين.. الأهلي يكتسح تشكيل الأفضل في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

إصابة العشرات جراء اعتداء القوات الإسرائيلية على جنازة الشهيد وليد الشريف بالقدس

أفضل 5 سيارات SUV موديل 2022 في مصر | صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ألقيا عهود الزواج أمام مُلحن.. هل أفسد الزفاف الأجنبي شرعية زواج فراج وبسنت

فوائد الكنتالوب للحامل في الشهور الأولى والأخيرة

بيبو وبشير.. مباراة الـ 6 - 1 الأكثر قسوة في نفوس الزملكاوية

بمشاركة وزيرة الهجرة .. جامعة بنى سويف تنظم الندوة التثقيفية التاسعة عشر

فيديو

«أنا عروسة جديدة وباكل عيش».. ماذا قالت معلمة الأحياء بعد مواجهتها بواقعة الجاردات؟ "فيديوجراف"

تفاصيل إخلاء سبيل طبيب القاهرة الجديدة بعد اعتداء أسرة مريضة عليه

تماثيل الكرنك تتحرك ليلا وغفوة أبو الهول تنذر بالهلاك.. حكايات أسطورية عن لعنة الفراعنة "فيديوجراف"

الطلب زاد عليه.. تداول فيديو جديد للمأذون الفرفوش خالد خليفة

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

صلاح منتصر كما عرفته

المستشار أسـامة الصعيدي

الإرهاب والوجه القبيح للسوشيال ميديا

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبد الرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ