إصابة العشرات جراء اعتداء القوات الإسرائيلية على جنازة الشهيد وليد الشريف بالقدس

اعتدت القوات الإسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، على مشيعي الشهيد وليد الشريف في القدس المحتلة، ما أدى لإصابة 37 منهم على الأقل.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" هاجمت قوات الاحتلال المشاركين وأطلقت صوبهم قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والمياه العادمة.

كما اقتحمت مقبرة المجاهدين واعتدت على المتواجدين فيها، فيما أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع 37 إصابة على الأقل جراء اعتداء الاحتلال على المشيعين، نقلت 10 منها إلى المستشفى، ضمنها إصابتان بالعين.

وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أن الإصابات تنوعت ما بين الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والاعتداء بالضرب وقنابل الصوت، والاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وكانت جموع غفيرة من الفلسطينيين في القدس المحتلة شيعت، مساء اليوم، جثمان الشهيد وليد الشريف من المسجد الأقصى المبارك.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى المقاصد في بلدة الطور شرق القدس المحتلة باتجاه المسجد الأقصى، قبل مواراته الثرى في مقبرة المجاهدين.

وسلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق من مساء اليوم، جثمان الشهيد الشريف إلى ذويه بمركز شرطتها في حي الشيخ جراح.

واستشهد الشاب المقدسي وليد الشريف (23 عاما) من بيت حنينا، السبت الماضي، متأثرا بإصابته برصاص القوات الإسرائيلية داخل المسجد الأقصى في الجمعة الثالثة من رمضان.

