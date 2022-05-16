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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: نعاني من التضخم المستورد نتيجة ارتفاع أسعار السلع خارجيا

صالون تنسيقية شباب
صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

قال النائب محمد فريد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه بالنظر للازمة الاقتصادية العالمية من منطلق ايجابيي نجد أن لحظات الأزمات هي لحظة تكشف حقيقة الأوضاع ، وتكون الدولة قادرة على إجراء إصلاحات سريعة خلالها بدون تكاليف كثيرة.

 

جاء ذلك خلال صالون التنسيقية بعنوان "كيف يواجه العالم قرار رفع الفائدة الفيدرالي، وكيف تتجاوز مصر آثاره وتبعاته؟" ويديره محمد موسى، نائب محافظ المنوفية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

 

ونوه فريد أن العالم خرج من أزمة فيروس كورونا ثم بعد ذلك وجد نفسه أمام الحرب الروسية الأوكرانية ،منوها أن المشكلة الأن تكمن في إشكالية عدم التأكد بما سيحدث من أمور مستقبلا.

 

وزاد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أننا في حاجة الى التغلب على مرحلة عدم التيقن ، مشيرا إلى ان المشكلة تكمن الان بالنسبة لنا في التضخم المستورد، والذي يعني انخفاض القدرات الشرائية نتيجة ارتفاع السلع خارجيا وسعر الفائدة على الدولار.

 

وأوضح النائب محمد فريد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، ان التضخم العادي قد ينشأ نتيجة حالة نمو سريعة ولكن مع محدودية في السلع، معقبا:" من الهام معرفة مصدر التضخم حتى نعرف كيفية التحرك لمواجهته".

مصر فيروس كورونا تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين حقوق الإنسان التضامن الاجتماعي

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