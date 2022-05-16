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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

صندوق التنمية الثقافية يحتفي بترجمات الأدب الصيني الحديث

منتدى الإبداع
منتدى الإبداع

استضاف مركز الابداع الفنى بساحة دار الأوبرا لقاء فكري جديد لمنتدي الثقافة والإبداع، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، وأقيم هذا الشهر بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، لمناقشة كتاب "مختارات من المسرح الصيني الحديث" والصادر ضمن سلسلة أفاق عالمية بالهيئة العامة لقصور الثقافة بمشاركة د. أنور ابراهيم رئيس تحرير سلسلة افاق عالمية، الشاعر والكاتب جرجس شكرى امين عام النشر بهيئة قصور الثقافة.

وشهد المنتدي مشاركة عدد من الكتاب والمفكرين والمثقفين المصريين وعلى رأسهم الكاتب الدكتور محسن فرجاني المشرف على ترجمة الكتاب والذي شارك فيه ست شابات من المترجمات وهن "أسماء مصطفى عيطة، دينا تهامى، سارة عزت، بسمة طارق، رانيا فتحى، ياسمين شورى" حيث قدم الكتاب ثمانية مسرحيات قصيرة من الأدب الصيني الحديث لعدد من كتاب المسرح الصيني وهم "تشن ليتينج, "تيان هان"، "دينج تشلين"، "كاوشين جين"، "كو مورو"،" لوشون".

وفي كلمته أعرب الدكتور محسن فرجاني عن شكره وتقديره لمجهودات وزارة الثقافة ومؤسساتها في دعم الترجمة من الأدب الصيني ، وقدم عرضا لمراحل تطور المسرح الصيني عبر حقب تاريخية مختلفة وصولا إلى التطور المذهل للمسرح الصيني والذي يعبر عمق وقوة الحضارة الصينية، وأشار الي دور رفاعة الطهطاوي في الإطلاع على الثقافات العالمية من خلال الترجمة باعتباره أبرز مفكري الحضارة المصرية في العصر الحديث.

وفي ختام اللقاء أعربت المترجمات عن سعادتهن البالغة بأول تجربة لهن فى الترجمة الأديبة خارج نطاق الدراسة الجامعية، وقدم لهم الكاتب الصحفي طارق الطاهر المشرف علي المنتدي شهادات تقديرمقدمة من قطاع صندوق التنمية الثقافية.

مركز الابداع الفنى بساحة دار الأوبرا ل لقاء فكري جديد لمنتدي الثقافة والإبداع قطاع صندوق التنمية الثقافية الهيئة العامة لقصور الثقافة مختارات من المسرح الصيني الحديث

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