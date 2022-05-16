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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أردوغان لوفدي فنلندا والسويد: لا تتعبوا أنفسكم بالسفر لـ أنقرة

صدى البلد

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين، إن الوفدين السويدي والفنلندي يجب ألا يكلفا نفسيهما عناء القدوم إلى أنقرة لإقناعها بالموافقة على عرضهما لحلف شمال الأطلسي.

وحسب "رويترز"، قررت الحكومة السويدية رسميا التقدم بطلب للحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي "الناتو"، حسبما قالت رئيسة الوزراء ماجدالينا أندرسون يوم الاثنين، وذلك بعد يوم من تأكيد الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو أن هلسنكي ستتقدم أيضا بطلب للحصول على العضوية.

وفاجأت تركيا حلفاءها في حلف شمال الأطلسي "الناتو" الأسبوع الماضي بالقول إنها لن تنظر إلى طلباتهم بشكل إيجابي، مشيرة بشكل رئيسي إلى تاريخهم في استضافة أعضاء الجماعات التي تعتبرها أنقرة إرهابية.

وفي مؤتمر صحفي يوم الاثنين، كرر أردوغان أن تركيا لن توافق على عروضها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، واصفا السويد بأنها 'مفرخ' للمنظمات الإرهابية، وأضاف أن لديها إرهابيين في برلمانها.

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وقال أردوغان:"ليس لدى أي من هذين البلدين موقف واضح ومنفتح تجاه التنظيم الإرهابي. كيف يمكننا الوثوق بهم؟".

وقالت وزارة الخارجية السويدية في وقت سابق يوم الاثنين إن ممثلين كبار للسويد وفنلندا يعتزمون السفر إلى تركيا لإجراء محادثات لمعالجة اعتراضات أنقرة.

وأضاف "أنهم قادمون إلى تركيا يوم الاثنين. هل يأتون لإقناعنا؟ اعذروني لكن يجب ألا يتعبوا أنفسهم".

وقال أردوغان إن حلف شمال الأطلسي سيصبح "مكانا يتركز فيه ممثلو المنظمات الإرهابية" إذا انضم البلدان إلى الحل.

وتقول أنقرة إن السويد وفنلندا تؤويان أشخاصا تقول إنهم مرتبطون بجماعات تعتبرها إرهابية وهي جماعة حزب العمال الكردستاني وأتباع فتح الله جولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب عام 2016.

أردوغان فنلندا السويد تركيا أنقرة الناتو

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