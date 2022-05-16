النووي مصيركم.. روسيا ترفع مستوى التحدي في وجه راغبي الانضمام لـ الناتو

حذرت روسيا مرة أخرى اليوم "الإثنين"، من حدوث عواقب وخيمة للدول التي ترغب في الانضمام لحلف الناتو، كفنلندا والسويد، لافتة إلى أن ذلك الخطأ لن يمر بسهولة.

ودعت هذه التطورات بعض المحللين إلى القول إن كل خطوة تصعيدية في الحرب تزيد من الخطر النووي والحرب الأوسع، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وفي هذا الصدد صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، بأن طلب السويد وفنلندا الانضمام إلى الناتو لن يعزز الأمن في أوروبا.

وذكر ريابكوف، في تصريحات نقلتها وكالة سبوتنيك الروسية اليوم، أن انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي سيكون خطأ له عواقب بعيدة المدى.

وحذر المسؤول الروسي من التوهم بأن بلاده يمكنها أن تتقبل تلك الخطوة ببساطة، مشيرا إلى أن رد فعل موسكو سيعتمد على الخطوات المستقبلية الملموسة لستوكهولم وهلسنكي.

وأضاف، أن الوضع العام في العالم بعد قرار الانضمام للناتو سيتغير بشكل جذري.

من جانبه خفف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من حدة خطاب مسئوليه، وقال إن روسيا ليس لديها مشاكل مع فنلندا والسويد، وانضمامهما إلى حلف الناتو لا يشكل تهديدا، لكنه يتطلب إجراءات جوابية.

وذكر الرئيس الروسي في كلمة أثناء مشاركته في قمة "منظمة معاهدة الأمن الجماعي" في موسكو، اليوم الاثنين، أن الناتو خرج عن مهمته في إطاره الجغرافي ويحاول بطريقة سيئة التأثير على مناطق أخرى.

وفي وقت سابق، قررت فنلندا أمس التقدّم بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلنطى (ناتو) لتتخلى بذلك عن 75 عاما من الحياد العسكرى فى خطوة تأتى بعد نحو 3 أشهر من العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

وأقر الرئيس الفنلندى ساولى نينيستو ولجنة السياسة الخارجية الحكومية وثيقة الانضمام للناتو لتعرض على الحكومة قبل أن يتم عرضها على البرلمان.

وقال نينيستو «إنه يوم تاريخى وبداية حقبة جديدة».

وأعربت رئيسة الوزراء سانا مارين عن قناعتها بأن البرلمان سيتصرف «بإصرار ومسئولية».

جاء إعلان فنلندا قبل اجتماع حاسم للحزب الاشتراكى الديمقراطى الحاكم فى السويد بقيادة رئيسة الوزراء ماجدالينا أندرسون للبحث فى القيام بالخطوة نفسها بهدف تقديم طلب مشترك محتمل للبلدين.

وتسعى السويد لطى صفحة حياد عسكرى استمر منذ القرن التاسع عشر حتى لا تصبح الدولة الوحيدة المطلة على بحر البلطيق غير المنضمة إلى الناتو.

وقال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، في وقت سابق، إن انضمام الدولتين إلى الحلف سيكون موضع ترحيب، مشيرا إلى أن عملية انضمام هلسنكي وستوكهولم ستكون سلسة وسريعة.

وحول مدى احتمال استخدام روسيا للأسلحة النووية إذا ما تعقدت الأمور، يقول خبراء إن روسيا تلوح بالأسلحة النووية كتهديد رادع، لن يتبعه ما هو أكثر.