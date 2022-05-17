هل الكلب طاهر .. أحمد كريمة يوضح بالأدلة: الأصل في الأشياء الإباحة

قال الشيخ أحمد كريمة، أن الكلب الذي يتبع اهل الكهف كان مهمته الحراسة وهذا يدل على أن الكلب ليس نجس وهذا ما قال به الإمام مالك وعنده قاعدة كل حي طاهرة .



وأضاف أن الأصل في الأشياء الإباحة والأصل فيما خلق الله الطهارة وأن النجاسة شيء عارض، وأعجبني رأي وقول الإمام مالك بن أنس أن الكلب طاهر الغين أي الذات وهذا مذكور في سورة المائدة .



وأوضح أن الكلب خلق من خلق الله عز وجل والله لم يخلق شيئا نجسا لكن النجاسة به عارضة في اللعاب فقط.



وتابع “ورأي المالك في طاهر الكلب مع الرفق بالحيوان والإمام مالك توسع وقال إن الخنزير كونه كائنا حيا طاهر الذات لأن الله لم يخلق شيئا نجسا لكن الله سبحانه وتعالي حرم أكله”.

