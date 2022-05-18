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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنتشر في فصل الصيف.. كل ما تريد معرفته عن قناديل البحر .. شاهد

قنديل البحر
قنديل البحر

خلال هذه الأيام من السنة تبدأ قناديل البحر فى الظهور والانتشار بمياة البحر الاحربمختف مدن المحافظة وقنديل البحر من اقدم الحيوانات الموجودة الآن ولها تاريخ من التطور منذ مئات الملايين من السنيين وتختلف المعلومات حول كيفية التعامل معها وهل هى ذات خطورة وكيف يمكن تجنبها ومن خلال هذا التقرير سنعرض عدد من المعلومات الهامة التى تخص هذا الكائن البحرى المهم للحياة البحرية.

أهم 10 معلومات 

  1. كائنات بحرية رخوة تتغذى على الهائمات البحرية وبيض ويرقات الاسماك .
  2. تتكاثر خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو وتخرج وتظهر بكثرة مع توافر الغذاء .
  3. النوعية المتواجدة بالبحر الأحمر لا تمثل خطورة ولكن فى نفس الوقت لابد من تجنبها 
  4. تعيش في أسراب، ويمكن العثور عليهم في جميع بحار ومحيطات العالم بصورة طبيعية.
  5. لسعة قنديل البحر تسبب أعراضا موضعية، نتيجة ملامسة أهداب قنديل البحر لجسم الإنسان.
  6. أصبحت قناديل البحر بعد معالجتها أطباقًا شهية في كثير من المطاعم بل أصبحت تستخدم في في الصناعات الدوائية لغناها بالبروتينات والكولاجين المفيدان للجسم.
  7. قنديل البحر هو حيوان بحري من فصيلة الرخويات يصنف في شعبة اللاسعات.
  8. لا يحتوي على رأس أو نظام هضمي طبيعي أو أعضاء تركيبية تتبع اللافقاريات، فهو بدون معدة، فالأمعاء هي التي تستقبل الطعام مباشرة.
  9. يعتبر غذاء لبعض الكائنات الأخرى مثل السلاحف البحرية وبعض الأنواع القليلة من الأسماك.
  10. قناديل البحر تتجمع على بعضها عندما يكون هناك القليل من الرياح. وبالطبع، لا يمكن الاقتراب منها كثيرًا لتجنب لسعاتها الخفيفة.
قنديل البحر البحر الأحمر فصل الصيف السلاحف البحرية كائنات بحرية اللافقاريات الاسماك

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