تنتشر في فصل الصيف.. كل ما تريد معرفته عن قناديل البحر .. شاهد

خلال هذه الأيام من السنة تبدأ قناديل البحر فى الظهور والانتشار بمياة البحر الاحربمختف مدن المحافظة وقنديل البحر من اقدم الحيوانات الموجودة الآن ولها تاريخ من التطور منذ مئات الملايين من السنيين وتختلف المعلومات حول كيفية التعامل معها وهل هى ذات خطورة وكيف يمكن تجنبها ومن خلال هذا التقرير سنعرض عدد من المعلومات الهامة التى تخص هذا الكائن البحرى المهم للحياة البحرية.

أهم 10 معلومات