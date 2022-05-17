تامر أمين: الأهلي مش هينسحب وهيلعب في المغرب.. فيديو

قال الإعلامي تامر أمين إن مجلس إدارة النادي الأهلي اجتمع أمس وأصدر مجموعة من القرارات الهامة جدا.

وأضاف "أمين" خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع علي قناة "النهار" الفضائية، أن أهم القرارات التي اتخذت في اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي هي أنه لا يوجد نية نهائي للانسحاب "الأبطال لا ينسحبون".

وتابع تامر أمين أن من المؤكد حتي الآن أن تكون المباراة علي أرض المغرب وهذا ليس من العدالة أو تكافئ الفرص.

وأوضح تامر أمين أن النادي الأهلي لن ينسحب وسوف يلعب المباراة في أي مكان حتي ولو كانت بالمغرب وسوف نفوز بأذن الله.