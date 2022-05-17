عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ببروكة ومكياج مختلف.. نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلادها وسط الجمهور

نانسي عجرم
نانسي عجرم

احتفلت الفنانة نانسي عجرم، بمناسبة عيد ميلادها، بطريقة مختلفة وسط جمهورها في الشارع، والذي اثار الجدل بين معجبيها لمعرفة إذا كانت هي أم لا، بسبب تغير شكلها. 

ونشرت نانسي عجرم فيديو لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، وظهرت وهي تلبس باروكة شعر ومكياج مختلف، عن شكلها المعتاد. 

نجوى كرم تحتفل بعيد ميلاد نانسي عجرم

نوال الزغبي تهنئ نانسي عجرم بعيد ميلادها: بتمنالك تعيشي ميّة سنة

وعند نزولها في الشارع اثارت الجدل بين الجمهور، وذهبت نانسي عجرم في أكثر من مكان، حتي كشفت عن شخصيتها في أحدي المطاعم. 

واقبل العديد من المعجبين عليها لاتخاذ الصور التذكيرية، وعلقت نانسي عجرم علي الفيديو كاتبة: “احتفل بعيد ميلادي بطريقة مميزة”. 

وتحيي المطربة نانسي عجرم حفلا غنائيا يوم 4 يونيو المقبل فى قبرص، وذلك ضمن خططها فى حفلا الصيف، ومن المقرر أن يقام الحفل وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا. 

كما تستعد نانسى عجرم، لإحياء حفل غنائي، على مسرح أولمبيا في باريس، يوم الجمعة 10 من شهر يونيو المقبل، والذى سيكون بمثابة مفاجأة لجمهورها، حيث تقدم خلاله باقة متنوعة ومميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى محبيها.

https://www.instagram.com/tv/Cdn5nFcr5YB/?igshid=MDJmNzVkMjY=
الفنانة نانسى عجرم نانسي عجرم اعمال نانسى عجرم عيد ميلاد نانسي عجرم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يسقط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار 21 يفقد 105 جنيهات

«انا عروسة جديدة وكنت باكل عيش».. ماذا قالت مدرسة الأحياء بعد مواجهتها بواقعة الجاردات؟ القصة الكاملة

شاهد ظاهرة خسوف القمر لأول مرة في 2022| بث مباشر

بسبب الإصابة .. ليفربول يفقد محمد صلاح أمام ساوثامبتون بالدوري الإنجليزي

ماذا يقول ملك الموت للميت وأهله عند قبض الروح وبعد الغسل؟

سعر الذهب اليوم 15-5-2022

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 16- 5 -2022

دعاء خسوف القمر من الكتاب والسنة

موضوعات متعلقة

لقاء الخميسي بصحبة زوجها محمد عبد المنصف في أحدث ظهور

يسرا ناعية صلاح منتصر: أستاذي وصديقي صاحب القلم النظيف والصحافة النزيهة

أحمد العوضي يستعرض مهاراته في الملاكمة عبر السوشيال ميديا.. فيديو

خالص العزاء للأسرة.. خالد بيومي ينعي صلاح منتصر

استجابة لـ صدى البلد.. خالد عبد الغفار يوجه بعلاج مواطنة

صلاح عبد الله عن احتفال محمد صلاح مع مؤمن زكريا: رسالة للجميع

بعد تصدره التريند..إقبال من الأجانب على زيارة أبو الهول عقب شائعة نومه

خير خلف.. فيفي عبده تهنئ الشيخ محمد بن زايد بتولي رئاسة الإمارات

ترشيحاتنا

استولت على 4 ملايين جنيه.. ضبط سيدة نصبت على المواطنين بأسوان

المقاولون العرب يطلب تشفير الدوري الممتاز

ماهي العبادة التي تجمع أنواع الصبر؟ .. وأفضل دعاء لكشف الكرب الشديد

أوبو تعلن الموعد الرسمي لإطلاق هواتفها المميزة Oppo Reno8 .. مواصفات

أتربة ورياح.. الأرصاد السعودية تحذر من تقلبات في الطقس

سماع دوي انفجارات متتالية في مدينة لفيف غرب أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القصة الكاملة لـ إمبراطور الغناء التركي وديلان مع أغنية أرامام

ألقيا عهود الزواج أمام مُلحن.. هل أفسد الزفاف الأجنبي شرعية زواج فراج وبسنت

فوائد الكنتالوب للحامل في الشهور الأولى والأخيرة

بيبو وبشير.. مباراة الـ 6 - 1 الأكثر قسوة في نفوس الزملكاوية

فيديو

وداعا للبشرة.. القبض على قمر الوكالة لترويجها مستحضرات تجميل مغشوشة

الضرائب تحدد 6 مستندات لفتح ملف لنشاط التجارة الإلكترونية "فيديوجراف"

«أنا عروسة جديدة وباكل عيش».. ماذا قالت معلمة الأحياء بعد مواجهتها بواقعة الجاردات؟ "فيديوجراف"

تفاصيل إخلاء سبيل طبيب القاهرة الجديدة بعد اعتداء أسرة مريضة عليه

المزيد

ساحة رأي

الكاتب الإماراتي عصام الدنمي يحكي عن الحنين لمصر .. بيت العائلة الكبير

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

صلاح منتصر كما عرفته

المستشار أسـامة الصعيدي

الإرهاب والوجه القبيح للسوشيال ميديا

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبد الرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ