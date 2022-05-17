ببروكة ومكياج مختلف.. نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلادها وسط الجمهور

احتفلت الفنانة نانسي عجرم، بمناسبة عيد ميلادها، بطريقة مختلفة وسط جمهورها في الشارع، والذي اثار الجدل بين معجبيها لمعرفة إذا كانت هي أم لا، بسبب تغير شكلها.

ونشرت نانسي عجرم فيديو لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، وظهرت وهي تلبس باروكة شعر ومكياج مختلف، عن شكلها المعتاد.

وعند نزولها في الشارع اثارت الجدل بين الجمهور، وذهبت نانسي عجرم في أكثر من مكان، حتي كشفت عن شخصيتها في أحدي المطاعم.

واقبل العديد من المعجبين عليها لاتخاذ الصور التذكيرية، وعلقت نانسي عجرم علي الفيديو كاتبة: “احتفل بعيد ميلادي بطريقة مميزة”.

وتحيي المطربة نانسي عجرم حفلا غنائيا يوم 4 يونيو المقبل فى قبرص، وذلك ضمن خططها فى حفلا الصيف، ومن المقرر أن يقام الحفل وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا.

كما تستعد نانسى عجرم، لإحياء حفل غنائي، على مسرح أولمبيا في باريس، يوم الجمعة 10 من شهر يونيو المقبل، والذى سيكون بمثابة مفاجأة لجمهورها، حيث تقدم خلاله باقة متنوعة ومميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى محبيها.

https://www.instagram.com/tv/Cdn5nFcr5YB/?igshid=MDJmNzVkMjY=