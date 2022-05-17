شبانة: موسيماني يوجه رسالة للاعبين قبل مواجهة البنك الأهلي

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن عقد الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع اللاعبين قبل مواجهة البنك الأهلي من أجل التأكيد علي أهمية اللقاء في مشوار الفريق نحو استعادة الصدارة قبل خوض باقي المؤجلات.



وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بو كس المذاع على فضائية ETC ، موسيماني أكد أن مواجهة المنافس ذات طابع خاص من الناحية الفنية لوجود لاعبين سبق لهم اللعب للزمالك ولديهم دوافع في مواجهتنا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.



وأوضح شبانة، موسيماني أكد للاعبين أن البنك الأهلي دائما ما يخوض مبارياته بكل قوة في مواجهتنا خاصة أنه تسبب في خسارة اللقب المحلي وأن مباراة المقبلة هي عنق الزجاجة من أجل تخطي تلك العقبة والزحف نحو الصدارة

وأكمل شبانة، موسيماني يثق في أي لاعب يشارك في المباراة بعد الإصابات التي ضربت الفريق عقب مباراة وفاق سطيف وهي فرصة لكل لاعب من أجل المشاركة وإثبات الذات .

وأتم شبانة، موسيماني طالب بضرورة عدم تكرار الأخطاء الفردية وزيادة التركيز طوال المباراة وعدم ترك أي مساحات للمنافس لاستغلالها علي المرمي خاصة انها ظهرت بصورة دائمة في المباريات الأخيرة