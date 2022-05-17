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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عيد ميلادها.. قصة صراع ميريت عمر الحريري مع السرطان

ميريت عمر الحريري
ميريت عمر الحريري

تحتفل اليوم الثلاثاء 17 مايو، الفنانة ميريت عمر الحريري، بعيد ميلادها ال 61، إذ ولدت بمثل هذا اليوم عام 1961، وهي ابنة الفنان القدير الراحل عمر الحريري. 

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رفض عمر الحريري مساعدة ابنته ميريت

قالت الفنانة ميريت عمر الحريري ابنة الفنان الراحل عمر الحريري "إذا كان عندي قبول عند الناس هستمر في التمثيل وإذا معنديش نفضها سيرة".

وأشارت إلى أن والدها رفض مساعدتها في العمل بالمجال الفني لذلك بدأت التمثيل بعد وفاته في سن كبير وذهبت إلى مكاتب الكاستينج بحثا عن أدوار بالمسلسلات والأفلام.

وكشفت الفنانة ميريت عمر الحريري خلال لقائها مع الإعلامي حسام المراغي في برنامج شارع النهار على قناة النهار عن وصية والدها لها، وأكدت أنه طلب منها ألا تضعه في موقف محرج بسبب أي فعل يصدر عنها، وأضافت أنها ملتزمة بوصية والدها الثانية عندما طلب منها الانضباط خلال قيادة سيارتها وقال لها " لو رخصتك اتسحبت مش هجيبها"، مشيرة إلى أن رخصة قيادتها لم تسحب منها منذ تعلمها القيادة حتى الآن، وأكدت أن حفل زفافها حضره أكثر من ١٢٠٠ مدعو.

ووجهت رسالة للشباب قائلة:" اعمل اللي عليك لا تصارع الحياة ولكن صارع الاكتئاب وقاومه ولو منجحتش بكره هتنجح ".

 

صراع ميريت عمر الحريري مع السرطان

قبل عامين، أكدت الفنانة ميريت عمر الحريري أنها انتصرت على مرض السرطان لأنها اعتبرت أن المرض هدية من الله، مشيرة إلى أن كانت تتمتع  بالرضاء ولم تحزن عقب علمها بمرضها.

وأشارت الفنانة ميريت عمر الحريري خلال لقائها مع الإعلامي حسام المراغي في برنامج شارع النهار على قناة النهار إلى أنها لم تبلغ أولادها بمرضها إلا قبل دخولها لإجراء عملية جراحية.

وقالت: " والله احنا اللي خبثاء..مفيش مرض خبيث".. " الحياة بسيطة لا تصارعوها".

وأوضحت أنها كانت تحضر ورش التمثيل عقب تلقيها جلسات العلاج الكيماوي". 

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