عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عيد ميلاد عادل إمام.. ظهور نادر لعائلة الزعيم.. شاهد

عادل إمام
عادل إمام

يحتفل اليوم الثلاثاء 17 مايو، الزعيم عادل إمام، بعيد ميلاده الـ 82، إذ ولد في نفس اليوم عام 1940، بقرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وتخرج في كلية الزراعة بجامعة القاهرة، ثم انطلق إلى عالم الفن وصنع تاريخًا فنيًا كبيرًا.

 

مسيرة عادل إمام

حصل عادل إمام علي بكالوريوس كلية الزراعة من جامعة القاهرة وتزوج من هالة الشلقاني وانجب منها رامي إمام خريج الجامعة الأمريكية ويعمل في مجال الإخراج ثم سارة التي تزوجت من نجل المهندس نبيل مقبل ثم نجله الأصغر محمد خريج الجامعة الأمريكية وانخرط في المجال الفني ليبدأ مشواره منذ أن كان طفلا من خلال مشاركة والده والفنانة يسرا في فيلم كراكون في الشارع عام 1986.

txt

أكتر واحد ضحكنا وفرحنا.. شوبير يهنئ عادل إمام بعيد ميلاده

txt

هند سعيد صالح تكشف تفاصيل تواصل الزعيم عادل أمام معها وطلبه منها

شجرة عائلة عادل إمام

في نهاية عام 2019، أثيرت ضجة كبيرة حول الزعيم عادل إمام خلال الأيام الأخيرة، بعد انتشار صور لـ عائلته فرادى، وانتشرت بشكل مكثف على السوشيال ميديا لعدة أيام متواصلة، نظرًا لعدم ظهور عائلة الزعيم بشكل دائم.

ويرصد «صدى البلد» في التقرير المصور التالي، عائلة الزعيم عادل إمام التي انتشرت صورها عبر السوشيال ميديا بكثافة خلال الفترة الأخيرة.

للزعيم عادل إمام شقيق هو «عصام» ويعمل منتجًا، ومتزوج من الفنانة المعتزلة نهلة رأفت، وظهر الثنائي قبل عدة أيام في صور متداولة عبر السوشيال ميديا.

لم يظهر عصام إمام، شقيق الزعيم منفردًا، بل ظهر مع ابنتيه (نور وفرح) اللتين خطفتا الأنظار إليهما لجمالهما اللافت، فكانت الأسرة الصغيرة محور اهتمام نشطاء السوشيال ميديا.

عادل إمام مع بنات شقيقه عصام

للزعيم عادل إمام، شقيقة صغرى أيضًا هى «منى»، التي نشرت، صورة حديثة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بدت فيها جميلة ومتألقة كما كانت عليه قبل عدة سنوات.

صورة «منى»، شقيقة الزعيم عادل إمام لفتت أنظار أصدقائها، الذين أشادوا بجمالها الذي لم يتأثر عما كانت عليه مسبقًا، وذلك منذ آخر ظهور إعلامي لها مع الإعلامي مفيد فوزي قبل عدة سنوات.

منى شقيقة عادل إمام

وظهرت سارة ابنة الزعيم عادل إمام، مجددًا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من خلال صورة شاركتها، و بدت فيها بجمال خطف أنظار أصدقائها ومتابعيها.

سارة عادل إمام

خطف عادل رامي إمام (حفيد الزعيم عادل إمام)، الأنظار له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في أحدث صورة نشرها وظهر فيها مع صديقين له.

ظهر "عادل" ابن المخرج رامي إمام، بشبه كبير بينه وبين جده الزعيم، ليخطف الأنظار له مجددًا، لاسيما وأن عائلة عادل إمام لا تعتاد على الظهور الإعلامي بشكل متكرر.

حفيد عادل إمام

في يناير الماضي، ظهرت أمينة مقبل - حفيدة الزعيم عادل إمام من ابنته سارة- في أحدث صور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في أول ظهور لها عبر وسائل الإعلام. 

وأظهرت الصورة التي نشرتها حفيدة عادل إمام «أمينة»، الشبة الكبير بينها وبين والدتها سارة (المتزوجة من رجل الأعمال أحمد نبيل مقبل)، ودرست الحفيدة في مدارس مصر الدولية. 

حفيدة عادل إمام
عادل إمام الزعيم عادل امام عائلة عادل إمام ميلاد عادل امام أحفاد عادل إمام ابنة عادل إمام ابناء عادل إمام سارة عادل إمام عيد ميلاد عادل امام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يسقط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار 21 يفقد 105 جنيهات

«انا عروسة جديدة وكنت باكل عيش».. ماذا قالت مدرسة الأحياء بعد مواجهتها بواقعة الجاردات؟ القصة الكاملة

شاهد ظاهرة خسوف القمر لأول مرة في 2022| بث مباشر

بسبب الإصابة .. ليفربول يفقد محمد صلاح أمام ساوثامبتون بالدوري الإنجليزي

سعر الذهب اليوم 15-5-2022

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 16- 5 -2022

دعاء خسوف القمر من الكتاب والسنة

ماذا يقول ملك الموت للميت وأهله عند قبض الروح وبعد الغسل؟

موضوعات متعلقة

طلاق الفنانة عايدة غنيم والسيناريست أحمد عاشور

حبيبة قلبي.. لطيفة توجه رسالة إلى أنغام بعد إجراء عمليتين جراحيتين

ردا على تساؤلات متابعيها.. أسماء جلال: يمكن أن اتزوج من شاب أصغر منى

أمينة خليل: لم أتقاض أجرا ببرنامج رامز جلال.. واستعين بإلهام شاهين في الخناقات

روح قلبي.. حسن الرداد يوجه رسالة إلى شقيقته نيبال

نانسي عجرم تحيي حفلا فى قبرص.. 4 يونيو

يوم ميلاد.. جنات تطرح ديو غنائيًا جديدًا مع طلال سلامة

أخبار الفن.. يسرا تظهر مع الشهيدة شيرين أبو عاقلة.. نجوم الفن يهنئون محمد بن زايد على رئاسة الإمارات

ترشيحاتنا

الكلب والممرض الآلي.. الروبوتات تهدد باستبدال البشر| شاهد

بعد تصديق السيسي.. تعرف على تشكيل المركز القومي لإدارة المجال الجوي

آخر وقت لصيام الست أيام البيض .. فضلها كبير

العظمى 30 درجة بالقاهرة.. الأرصاد تعلن توقعاتها لحالة الطقس اليوم الثلاثاء 17-5-2022

عيد ميلاد عادل إمام.. ظهور نادر لعائلة الزعيم.. شاهد

بلينكن يهنئ الصومال بنجاح الانتخابات الرئاسية: يمكنكم الآن التركيز على الإصلاحات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لتحسين الاقتصاد.. تايلاند توزع مليون نبتة حشيش على السكان

استفزت أعصابه.. بريطاني يقتل زوجته بـ 70 طعنة بمدينة بلاكبول

القصة الكاملة لـ إمبراطور الغناء التركي وديلان مع أغنية أرامام

ألقيا عهود الزواج أمام مُلحن.. هل أفسد الزفاف الأجنبي شرعية زواج فراج وبسنت

فيديو

وداعا للبشرة.. القبض على قمر الوكالة لترويجها مستحضرات تجميل مغشوشة

الضرائب تحدد 6 مستندات لفتح ملف لنشاط التجارة الإلكترونية "فيديوجراف"

«أنا عروسة جديدة وباكل عيش».. ماذا قالت معلمة الأحياء بعد مواجهتها بواقعة الجاردات؟ "فيديوجراف"

تفاصيل إخلاء سبيل طبيب القاهرة الجديدة بعد اعتداء أسرة مريضة عليه

المزيد

ساحة رأي

الكاتب الإماراتي عصام الدنمي يحكي عن الحنين لمصر .. بيت العائلة الكبير

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

صلاح منتصر كما عرفته

المستشار أسـامة الصعيدي

الإرهاب والوجه القبيح للسوشيال ميديا

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبد الرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ