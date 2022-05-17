عيد ميلاد عادل إمام.. ظهور نادر لعائلة الزعيم.. شاهد

يحتفل اليوم الثلاثاء 17 مايو، الزعيم عادل إمام، بعيد ميلاده الـ 82، إذ ولد في نفس اليوم عام 1940، بقرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وتخرج في كلية الزراعة بجامعة القاهرة، ثم انطلق إلى عالم الفن وصنع تاريخًا فنيًا كبيرًا.

مسيرة عادل إمام

حصل عادل إمام علي بكالوريوس كلية الزراعة من جامعة القاهرة وتزوج من هالة الشلقاني وانجب منها رامي إمام خريج الجامعة الأمريكية ويعمل في مجال الإخراج ثم سارة التي تزوجت من نجل المهندس نبيل مقبل ثم نجله الأصغر محمد خريج الجامعة الأمريكية وانخرط في المجال الفني ليبدأ مشواره منذ أن كان طفلا من خلال مشاركة والده والفنانة يسرا في فيلم كراكون في الشارع عام 1986.

في نهاية عام 2019، أثيرت ضجة كبيرة حول الزعيم عادل إمام خلال الأيام الأخيرة، بعد انتشار صور لـ عائلته فرادى، وانتشرت بشكل مكثف على السوشيال ميديا لعدة أيام متواصلة، نظرًا لعدم ظهور عائلة الزعيم بشكل دائم.

ويرصد «صدى البلد» في التقرير المصور التالي، عائلة الزعيم عادل إمام التي انتشرت صورها عبر السوشيال ميديا بكثافة خلال الفترة الأخيرة.

للزعيم عادل إمام شقيق هو «عصام» ويعمل منتجًا، ومتزوج من الفنانة المعتزلة نهلة رأفت، وظهر الثنائي قبل عدة أيام في صور متداولة عبر السوشيال ميديا.

لم يظهر عصام إمام، شقيق الزعيم منفردًا، بل ظهر مع ابنتيه (نور وفرح) اللتين خطفتا الأنظار إليهما لجمالهما اللافت، فكانت الأسرة الصغيرة محور اهتمام نشطاء السوشيال ميديا.

عادل إمام مع بنات شقيقه عصام

للزعيم عادل إمام، شقيقة صغرى أيضًا هى «منى»، التي نشرت، صورة حديثة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بدت فيها جميلة ومتألقة كما كانت عليه قبل عدة سنوات.

صورة «منى»، شقيقة الزعيم عادل إمام لفتت أنظار أصدقائها، الذين أشادوا بجمالها الذي لم يتأثر عما كانت عليه مسبقًا، وذلك منذ آخر ظهور إعلامي لها مع الإعلامي مفيد فوزي قبل عدة سنوات.

منى شقيقة عادل إمام

وظهرت سارة ابنة الزعيم عادل إمام، مجددًا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من خلال صورة شاركتها، و بدت فيها بجمال خطف أنظار أصدقائها ومتابعيها.

سارة عادل إمام

خطف عادل رامي إمام (حفيد الزعيم عادل إمام)، الأنظار له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في أحدث صورة نشرها وظهر فيها مع صديقين له.

ظهر "عادل" ابن المخرج رامي إمام، بشبه كبير بينه وبين جده الزعيم، ليخطف الأنظار له مجددًا، لاسيما وأن عائلة عادل إمام لا تعتاد على الظهور الإعلامي بشكل متكرر.

حفيد عادل إمام

في يناير الماضي، ظهرت أمينة مقبل - حفيدة الزعيم عادل إمام من ابنته سارة- في أحدث صور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في أول ظهور لها عبر وسائل الإعلام.

وأظهرت الصورة التي نشرتها حفيدة عادل إمام «أمينة»، الشبة الكبير بينها وبين والدتها سارة (المتزوجة من رجل الأعمال أحمد نبيل مقبل)، ودرست الحفيدة في مدارس مصر الدولية.