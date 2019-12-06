في أحدث ظهور | تعرف على شجرة عائلة الزعيم عادل إمام

يرصد «صدى البلد» في التقرير المصور التالي، عائلة الزعيم عادل إمام التي انتشرت صورها عبر السوشيال ميديا بكثافة خلال الفترة الأخيرة.
للزعيم عادل إمام شقيق هو «عصام» ويعمل منتجًا، ومتزوج من الفنانة المعتزلة نهلة رأفت، وقد ظهر الثنائي قبل عدة أيام في صور متداولة عبر السوشيال ميديا.
لم يظهر عصام إمام، شقيق الزعيم منفردًا، بل ظهر أيضًا مع ابنتيه (نور وفرح) اللتين خطفتا الأنظار إليهما لجمالهما اللافت، فكانت الأسرة الصغيرة محور اهتمام نشطاء السوشيال ميديا.
صورة «منى»، شقيقة الزعيم عادل إمام لفتت أنظار أصدقائها، الذين أشادوا بجمالها الذي لم يتأثر عما كانت عليه مسبقًا، وذلك منذ آخر ظهور إعلامي لها مع الإعلامي مفيد فوزي قبل عدة سنوات.
ظهر "عادل" ابن المخرج رامي إمام، بشبه كبير بينه وبين جده الزعيم، ليخطف الأنظار له مجددًا، لاسيما وأن عائلة عادل إمام لا تعتاد على الظهور الإعلامي بشكل متكرر.