في أحدث ظهور | تعرف على شجرة عائلة الزعيم عادل إمام





يرصد «صدى البلد» في التقرير المصور التالي، عائلة الزعيم عادل إمام التي انتشرت صورها عبر السوشيال ميديا بكثافة خلال الفترة الأخيرة.



للزعيم عادل إمام شقيق هو «عصام» ويعمل منتجًا، ومتزوج من الفنانة المعتزلة نهلة رأفت، وقد ظهر الثنائي قبل عدة أيام في صور متداولة عبر السوشيال ميديا.



لم يظهر عصام إمام، شقيق الزعيم منفردًا، بل ظهر أيضًا مع ابنتيه (نور وفرح) اللتين خطفتا الأنظار إليهما لجمالهما اللافت، فكانت الأسرة الصغيرة محور اهتمام نشطاء السوشيال ميديا.



ضجة كبيرة أثيرت حول الزعيم عادل إمام خلال الأيام الأخيرة، بعد انتشار صور لـ عائلته فرادى، وانتشرت بشكل مكثف على السوشيال ميديا لعدة أيام متواصلة، نظرًا لعدم ظهور عائلة الزعيم بشكل دائم.يرصد «صدى البلد» في التقرير المصور التالي، عائلة الزعيم عادل إمام التي انتشرت صورها عبر السوشيال ميديا بكثافة خلال الفترة الأخيرة.للزعيم عادل إمام شقيق هو «عصام» ويعمل منتجًا، ومتزوج من الفنانة المعتزلة نهلة رأفت، وقد ظهر الثنائي قبل عدة أيام في صور متداولة عبر السوشيال ميديا.لم يظهر عصام إمام، شقيق الزعيم منفردًا، بل ظهر أيضًا مع ابنتيه (نور وفرح) اللتين خطفتا الأنظار إليهما لجمالهما اللافت، فكانت الأسرة الصغيرة محور اهتمام نشطاء السوشيال ميديا.





صورة «منى»، شقيقة الزعيم عادل إمام لفتت أنظار أصدقائها، الذين أشادوا بجمالها الذي لم يتأثر عما كانت عليه مسبقًا، وذلك منذ آخر ظهور إعلامي لها مع الإعلامي مفيد فوزي قبل عدة سنوات.



للزعيم عادل إمام، شقيقة صغرى أيضًا هى «منى»، والتي نشرت، صورة حديثة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بدت فيها جميلة ومتألقة كما كانت عليه قبل عدة سنوات.صورة «منى»، شقيقة الزعيم عادل إمام لفتت أنظار أصدقائها، الذين أشادوا بجمالها الذي لم يتأثر عما كانت عليه مسبقًا، وذلك منذ آخر ظهور إعلامي لها مع الإعلامي مفيد فوزي قبل عدة سنوات.





كما ظهرت أيضًا سارة ابنة الزعيم عادل إمام، مجددًا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من خلال صورة شاركتها، والتي بدت فيها بجمال خطف أنظار أصدقائها ومتابعيها.