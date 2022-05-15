هند سعيد صالح تكشف تفاصيل تواصل الزعيم عادل أمام معها وطلبه منها

قالت هند سعيد صالح، ابنة الفنان سعيد صالح، أن توقيت اتصال الزعيم عادل إمام هو المفاجأة، إنما الاتصال فى حد ذاته ليس مفاجأة.

وأضافت هند سعيد صالح، خلال مداخلة مع برنامج "التاسعة" على القناة "الأولى"، قائلة:" بقالى فترة فى أشد الاحتياج لبابا ومستنيه أشوفه فى حلم، والمفاجأة كانت إتصال الزعيم بدون مناسبة".



وتابعت هند سعيد صالح: شعرت أننى أتحدث إلى أبى وهذا ما أخبرت به الزعيم، لم يتواصل الزعيم معى من تليفونه بل من تليفون زوجة رامى عادل إمام.

وعن فرحتها بالاتصال قالت:فرحت فرحة العبيط بجد،لافتة إلى أن الفنان عادل أمام طلب منها زيارته فى المنزل.

الشائعات

وردت هند سعيد صالح على مثيري الشائعات بشأن عدم تواصل الزعيم معها قائلة:" ليه حضراتكم قاعدين معانا فى حياتنا".

وكشفت هند سعيد صالح،سبب عدم حضور الفنانين جنازة والدها قائلة:" بابا مات 5 شوال 11 الصبح ودفنته بعد الضهر والكل كانوا خارجين من تصوير مسلسلات رمضان وكانوا مسافرين بيصيفوا، هيلحقوا ينزلوا أمتى يحضروا الجنازة".