تجهيز أماكن إقامة لـ50 أسرة بقرية نجع شيبانة برفح

قدمت جمعية الجورة لتنمية المجتمع بالشيخ زويد شمال سيناء دعم الأهالي في قري جنوب الشيخ زويد التي عاد أهلها الي ديارهم بعد غياب عنها مدة ٦ سنوات تقريبا .. حيث تم توفير ١٠٠٠ سبيته لتجهيز أماكن إقامة لنحو ٥٠ اسره في قرية نجع شيبانه مركز رفح والتجمعات التابعة لها .

يأتي هذا الدعم ضمن أنشطة مركز الامل التابع لمشروع تعزيز التنمية المستدامة بشمال سيناء وبالتنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظة وعلي رأسها مديرية التضامن.

أماكن إقامة

وقال الدكتور بكر سويلم مدير الجمعية ، أن عمليات الدعم لبناء أماكن إقامة استمر علي مدار ثلاثة أيام منفصلة ، قام خلالها شباب الجمعية المتطوع بالعمل من خلال فريقين أحدهم ميداني مقيم إقامة دائمة مع الأسر العائدة ليتابع أعمال الإنشاء والاستقرار ورصد الاحتياجات والمتطلبات المتبقية ، وفريق آخر مختص بالنقل والتوصيل والتوثيق وواصل الشباب العمل في فترات الليل والنهار للتأكد من سرعة وصول هذا الدعم لمستحقيه وبهذا تكون

جمعية الجورة أولي مؤسسات المجتمع المدني عملا في القري العائدة بمركز رفح ونتقدم بالدعوة لجميع المؤسسات للتكاتف والتعاون من أجل المواطنين علي أرض سيناء.