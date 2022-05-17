رئيس جامعة العريش لفريق أصحاب الهمم والبصيرة بسيناء: إنشاء كيان لتنفيذ أنشطتكم

التقي الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، بشمال سيناء، مع فريق "أصحاب الهمم والبصيرة"، بشمال سيناء، وذلك بناء على طلبه ورغبته في تلبية احتياجاتهم فيما يتعلق بعملية الامتحانات، وتوفير مناخ يتناسب مع حالتهم، كي يتمكنوا من إكمال الامتحانات في أفضل صورة، وذلك في إطار دعم القيادة السياسية لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة.

شمل اللقاء ثلاث فئات، الفئة الأولى هم طلاب الجامعة من كلية الآداب، والفئة الثانية هم طلاب الماجستير والدكتوراه الذين يستكملون دراستهم بالجامعة، أما الفئة الثالثة فهم طلاب الثانوية العامة بمحافظة شمال سيناء المقبلين على دخول الجامعة العام المقبل.

وشهد اللقاء، فتح حوار مع الطلبة والطالبات، والذين أعربوا عن سعادتهم باستضافة رئيس الجامعة لهم؛ لمناقشة احتياجاتهم ومتطلباتهم وعرص المعوقات التي تواجههم أثناء الدراسة بالجامعة.



وأوضح أنه يريد إنشاء كيان يجمع أنشطتهم وأحلامهم التي لا يعوقها شيء، مؤكدا أن الجامعة تفتح أبوابها أمام طلاب الثانوية العامة المقبلين علي الالتحاق بكليات الجامعة المتعددة، وأنه يسعى دائما لفتح أقسام جديده في الكليات تتناسب مع طموحات الطلاب.

وأضاف أنه سيتم توفير كامل الدعم للطلاب الذين يستكملون دراستهم بالجامعة في مرحلة الماجستير والدكتوراه، وسيتم تذليل جميع العقبات التي تواجههم، مؤكدا استمرار عملية التواصل معهم بشكل دائم.

واكد الدكتور حسن الدمرداش، أن الجامعة تسخر كل إمكانياتها لصالح ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة خلال فترة الإجازة الصيفية، واعطي رئيس الجامعة، الحرية لهم في مزاولة نشاطاتهم التي تناسب قدراتهم في الصالات والملاعب الخاصة بالجامعة، كما تم تيسير الموضوع الخاص بالكتب الدراسية وتحويلها إلكترونية وصوتية.

وأشار الي أن الجامعة تحتضن كل طلابها وتقدر جميع ظروفهم، بل وتسعى للتغلب على هذه الظروف وتحويلها لأسباب للنجاح والتفوق.