عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة العريش لفريق أصحاب الهمم والبصيرة بسيناء: إنشاء كيان لتنفيذ أنشطتكم

لقاء فريق اصحاب الهمم
لقاء فريق اصحاب الهمم والبصيرة بالعريش

التقي الدكتور حسن الدمرداش،  رئيس جامعة العريش، بشمال سيناء، مع فريق "أصحاب الهمم والبصيرة"، بشمال سيناء، وذلك بناء على طلبه ورغبته في تلبية احتياجاتهم فيما يتعلق بعملية الامتحانات، وتوفير مناخ يتناسب مع حالتهم، كي يتمكنوا من إكمال الامتحانات في أفضل صورة، وذلك في إطار دعم القيادة السياسية لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة. 

شمل اللقاء ثلاث فئات، الفئة الأولى هم طلاب الجامعة من كلية الآداب، والفئة الثانية هم طلاب الماجستير والدكتوراه الذين يستكملون دراستهم بالجامعة، أما الفئة الثالثة فهم طلاب الثانوية العامة بمحافظة شمال سيناء المقبلين على دخول الجامعة العام المقبل. 

وشهد اللقاء، فتح حوار مع الطلبة والطالبات، والذين أعربوا عن سعادتهم باستضافة رئيس الجامعة لهم؛ لمناقشة احتياجاتهم ومتطلباتهم وعرص المعوقات التي تواجههم أثناء الدراسة بالجامعة.

وأوضح أنه يريد إنشاء كيان يجمع أنشطتهم وأحلامهم التي لا يعوقها شيء، مؤكدا أن الجامعة تفتح أبوابها أمام طلاب الثانوية العامة المقبلين علي الالتحاق بكليات الجامعة المتعددة، وأنه يسعى دائما لفتح أقسام جديده في الكليات تتناسب مع طموحات الطلاب.

وأضاف أنه سيتم  توفير كامل الدعم للطلاب الذين يستكملون دراستهم بالجامعة في مرحلة الماجستير والدكتوراه، وسيتم تذليل جميع العقبات التي تواجههم، مؤكدا استمرار عملية التواصل معهم بشكل دائم. 

واكد الدكتور حسن الدمرداش، أن الجامعة تسخر كل إمكانياتها لصالح ذوي الهمم  والاحتياجات الخاصة خلال فترة الإجازة الصيفية، واعطي رئيس الجامعة، الحرية لهم في مزاولة نشاطاتهم التي تناسب قدراتهم في الصالات والملاعب الخاصة بالجامعة، كما تم تيسير الموضوع الخاص بالكتب الدراسية وتحويلها إلكترونية وصوتية.

وأشار الي أن الجامعة تحتضن كل طلابها وتقدر جميع ظروفهم، بل وتسعى للتغلب على هذه الظروف وتحويلها لأسباب للنجاح والتفوق.  

txt

محافظ شمال سيناء يصدق على صرف دفعة تعويضات للأهالي في رفح

جامعة العريش فريق اصحاب الهمم البصيره

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«انا عروسة جديدة وكنت باكل عيش».. ماذا قالت مدرسة الأحياء بعد مواجهتها بواقعة الجاردات؟ القصة الكاملة

الذهب يسقط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار 21 يفقد 105 جنيهات

شاهد ظاهرة خسوف القمر لأول مرة في 2022| بث مباشر

بسبب الإصابة .. ليفربول يفقد محمد صلاح أمام ساوثامبتون بالدوري الإنجليزي

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 16- 5 -2022

دعاء خسوف القمر من الكتاب والسنة

فرج عامر لـ اتحاد الكرة: خذوا العبرة من الأهلي والجزائر

ماذا يقول ملك الموت للميت وأهله عند قبض الروح وبعد الغسل؟

ترشيحاتنا

دعاء قبل وأثناء وبعد الامتحان .. 10 أدعية تلهمك الصواب عند الإجابة

سعر الدولار في البنوك اليوم 17- 5- 2022

طلاب تانية ثانوي يتوافدون على المدارس لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى

جنة الطبيعة.. وادي جبال بسانت كاترين هدوء وطمأنينة وراحة بال.. شاهد

في عيد ميلاده.. قصة حب عادل إمام وزوجته هالة الشلقاني

اليوم.. جامعة الأزهر تعلن تفاصيل جهود التحول الرقمي وإطلاق الحرم الذكي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مالكه مجرم شهير.. منزل بولاية أوهايو محظور رؤيته على خرائط جوجل| شاهد

الكلب والممرض الآلي.. الروبوتات تهدد باستبدال البشر| شاهد

عيد ميلاد عادل إمام.. ظهور نادر لعائلة الزعيم.. شاهد

لتحسين الاقتصاد.. تايلاند توزع مليون نبتة حشيش على السكان

فيديو

نانسي صلاح: شكرت ربنا بعد دوري بمسلسل انحراف

وداعا للبشرة.. القبض على قمر الوكالة لترويجها مستحضرات تجميل مغشوشة

الضرائب تحدد 6 مستندات لفتح ملف لنشاط التجارة الإلكترونية "فيديوجراف"

«أنا عروسة جديدة وباكل عيش».. ماذا قالت معلمة الأحياء بعد مواجهتها بواقعة الجاردات؟ "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

الكاتب الإماراتي عصام الدنمي يحكي عن الحنين لمصر .. بيت العائلة الكبير

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

صلاح منتصر كما عرفته

المستشار أسـامة الصعيدي

الإرهاب والوجه القبيح للسوشيال ميديا

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبد الرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ