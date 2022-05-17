بإطلالة كاجوال.. ليلي أحمد زاهر تتألق في أحدث ظهور

نشرت الفنانة ليلي أحمد زاهر، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت ليلي أحمد زاهر مرتدية طقم كاجوال، مع جاكيت جينز، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها.

وحققت ليلى أحمد زاهر إبنة الفنان أحمد زاهر نجاحًا كبيرًا خلال موسم رمضان الماضي في مسلسل، في بيتنا روبوت في دور البطلة مع هشام جمال وعمرو وهبة ومجموعة من الفنانين الشباب.

وثارت شائعات وانباء قبل ذلك عن ارتباط ليلى أحمد زاهر بالفنان الشاب تيام مصطفى قمر، لكنها كانت محض شائعات بسبب الصداقة التي تجمع الثنائي وظهورهما مع بعضهما في اكثر من مرة.

وتحدث نجل مصطفى قمر عن هذه الأنباء في وقت سابق، حين سؤل عنها خلال برنامج إسألني المعروض على شاشة CBC حيث قال إنها مجرد شائعات بسبب الصداقة التي تجمعه بملك وليلى احمد زاهر.

وقال تيام: "بتطلع إشاعات عشان أنا وليلى صحاب، وهي وملك زي إخواتي الصغيرين، فأكيد الناس هتحب تتكلم وتنشر أي حاجة"

ولم تعلق ليلى أحمد زاهر على هذه الشائعات لكنها مع الوقت تحولت لأنباء كاذبة خاصة بعد نفي تيام مصطفى قمر للموضوع قطعًا.

نجل كمال أبو رية

تجددت الشائعات حول خطوبة ليلى أحمد زاهر، لكن هذه المرة ارتبط الحديث بنجل الفنان كمال أبو رية والفنانة ماجدة ذكي، أحمد كمال.

ومع تطور الحديث وتناقل الأنباء عن ارتباطها، اعتلى اسم ليلى أحمد زاهر تريند مواقع التواصل الاجتماعي وبات السؤال مطروحًا خلال التعليقات على حساباتها الشخصية، بينما لم ترد بشكل واضح على أي من التعليقات.

كيف ردت ليلى أحمد زاهر ؟

وتجاهلت ليلى احمد زاهر الحديث عن الخطوبة والشائعات التي باتت تلاحقها، ونشرت الأفيش الدعائي لفيلم فارس المقرر طرحه في السينما يوم 18 مايو الجاري.

وفيلم فارس يعد البطولة المطلقة لأحمد زاهر في السينما وتشارك فيه ملك أحمد زاهر شققية ليلى.

ونشرت ليلى عبر خاصية ستوري الأفيش الدعائي للفيلم حيث وجها رسالة لوالدها وشقيقتها قائلة: لا أستطيع الانتظار، بحبكم انتو الاتنين.

ليلى أحمد زاهر من مواليد 2003، وتبلغ من العمر 19 عامًا، وبدأت مشوارها الفني عام 2008، بمشاركتها الجزء الثانى من فيلم "عمر وسلمى" مع تامر حسني ومي عز الدين، وعدد من الأعمال الأخرى قبل أن تبتعد عن التمثيل حتى عام 2014 وتعود من خلال مسلسل الفتوة مع النجم ياسر جلال عام 2020.