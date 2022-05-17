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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليبيا.. اشتباكات مسلحة في طرابلس عقب وصول فتحي باشاغا إلى المدينة

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، اليوم الثلاثاء، بأن اشتباكات مسلحة اندلعت في العاصمة الليبية طرابلس، بعد وصول رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان، فتحي باشاغا إلى المدينة.

وقال سياسي وقائد جماعة مسلحة، بحسب “رويترز”، إن الاشتباكات حدثت بعد وصول باشاغا إلى المدينة على الرغم من رفض حكومة عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة.

وأظهرت مقاطع مصورة على الإنترنت مقاتلين في مناطق في وسط طرابلس وحول الميناء، في حين سُمع صوت أسلحة آلية.

وصول رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا إلى طرابلس

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وكان باشاغا أعلن في وقت سابق، إعادة فتح الحقول والموانئ النفطية الليبية.

وأفاد باشاغا في بيان نشرته وكالة الأنباء الليبية بأن جهود مجلس النواب والحكومة الليبية لإعادة فتح الحقول والموانئ النفطية كللت بالنجاح، وذلك بعد إعلان تكتل الهلال النفطي موافقته على رفع الحصار المفروض على المنشآت النفطية.

وحاول باشاغا مرارا تولي السلطة في طرابلس، لكن عبد الحميد الدبيبة، الذي عين رئيسا لحكومة انتقالية العام الماضي، يرفض تسليم السلطة.

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