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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شرف كبير ليا.. شريهان تعلق علي تصميم تجمع فيه أعلام الوطن العربي

صدى البلد

نشرت الفنانة شريهان تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر وذلك للتعقيب على صورة مصممة لها وهي تجمع جميع اعلام الوطن العربي. 

وعلقت شريهان على الصورة، قائلة: “هذا التصميم شرف كبير لي  أنا متشكرة.. أنا فخورة .. 🤍🤍🤍”. 

شريهان واليسا 

كانت الفنانة شريهان أشادت بأغنية إليسا، وسعد لمجرد الجديدة “من أول دقيقة” وعبّرت عن اعجابها بها.

وكتبت شريهان، من خلال حسابها الرسمي على “تويتر": “عندما يلتقى الإبداع والإتقان والإحساس، لا يصح إلا الصحيح”.

وردت إليسا، عبر حسابها على "تويتر"، قائلة: "يعنى فرحتى بالأغنية ونجاحها كوم، وفرحتى بتويتة سيدة الحلا والرقى شريهان كوم تاني، نحن تعلمنا منك ومن فنك الإبداع.. شكرا ست الكل".

بينما علقت شريهان، على رسالتها عبر حسابها على "تويتر"، قائلة: "أنتى حياة.. وحياة جميلة صادقة بكل تفاصيلها.. ربى يحميكى وتُبدعى كمان وكمان وكمان، وتملأى الكُون كله حب وسلام وصدق وإحساس.. وأنتى قادرة.. أنا بحبك"، لترد إليسا: "وأنا أكتر".

شريهان الوطن العربي التواصل الاجتماعي الفن إليسا تفاصيل

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