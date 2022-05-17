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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بين الناس

رحلة تعريفية لطلاب كلية التمريض للتعرف على مراحل تنقية المياه بسوهاج

صدى البلد

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج رحلة تعريفية لطلاب كلية التمريض بجامعة سوهاج لمحطة مياه نيدة السطحية المرشحة؛ وذلك للتعرف على مراحل تنقية مياه الشرب والدور الذى تبذله الشركة فى توفير كوب مياه نظيف للمواطنين وكيفية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحى صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج.

وأضاف أنه شارك فى الرحلة التعريفية 100 طالب وطالبة لتعريفهم بأهم التحليلات الكيميائية والبكتريولوجية التي تجريها الشركة على عينات المياه للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية. 


وأشارت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف انه في نهاية الرحلات التعريفية يتم تعريف الطلاب بمخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر وأضرارهما على الصحة العامة وكذلك تعريفهم بالخدمات التي تقدمها الشركة من خلال الخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء هذا إضافة الى مطالبة المشاركين بضرورة الحفاظ على المياه المهدرة ونشر رسالة التوعية المائية بين طلاب الجامعة.

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