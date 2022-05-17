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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

وفاة الفنان التشكيلي أحمد نبيل عن 85 عاما.. موعد ومكان العزاء

الفنان التشكيلي أحمد
الفنان التشكيلي أحمد نبيل

غيب الموت الفنان التشكيلي د. أحمد نبيل، عن عمر يناهز 85 عاما أستاذ التصوير الجداري بكلية الفنون بالقاهرة.
 

 نشر ابنه عمرو أحمد نبيل، صباح اليوم : "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الدكتور أحمد نبيل".

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جنازة والد الفنان ضياء عبد الخالق.. فيديو وصور

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الأربعاء.. عزاء والد الفنان ضياء عبد الخالق بالحامدية الشاذلية

وأقيمت صلاة الجنازة اليوم ظهرا بمسجد الباشا بالمنيل، وأوضح ابنه الأستاذ بكلية الفنون الجميلة، أن العزاء يُقام يوم الخميس 19 مايو بمسجد الحامديه الشاذليه، بعد صلاة المغرب.

وعن الفنان الراحل أحمد نبيل، فإن رحلته الإبداعية امتدت في لوحاته، خاصة الجداريات الكبيرة ومنها واحدة امتدت على مساحة 260 متر.

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