وفاة الفنان التشكيلي أحمد نبيل عن 85 عاما.. موعد ومكان العزاء

غيب الموت الفنان التشكيلي د. أحمد نبيل، عن عمر يناهز 85 عاما أستاذ التصوير الجداري بكلية الفنون بالقاهرة.



نشر ابنه عمرو أحمد نبيل، صباح اليوم : "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الدكتور أحمد نبيل".

وأقيمت صلاة الجنازة اليوم ظهرا بمسجد الباشا بالمنيل، وأوضح ابنه الأستاذ بكلية الفنون الجميلة، أن العزاء يُقام يوم الخميس 19 مايو بمسجد الحامديه الشاذليه، بعد صلاة المغرب.

وعن الفنان الراحل أحمد نبيل، فإن رحلته الإبداعية امتدت في لوحاته، خاصة الجداريات الكبيرة ومنها واحدة امتدت على مساحة 260 متر.