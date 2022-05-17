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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السويد: سنتقدم بطلب الانضمام إلى الناتو غدا مع فنلندا

رئيسة وزراء السويد
رئيسة وزراء السويد

أعلنت رئيسة الوزراء السويدية، ماجدالينا أندرسون، أن بلادها ستتقدم بطلب الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، غدا الأربعاء، مع فنلندا.

ووفقا لوكالة "رويترز" للأنباء، أكدت أندرسون أن السويد تتطلع للعمل مع تركيا كعضو في الناتو، معربة عن تأييدها مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله.

وكانت بعثة السويد الدائمة لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أعلنت أن وزيرة الخارجية السويدية، آن ليندي، وقعت صباح اليوم الثلاثاء، طلبا من أجل انضمام بلادها إلى حلف الناتو.

وقالت البعثة عبر حسابها بموقع "تويتر": "وقعت وزيرة خارجية السويد آن ليندي، صباح اليوم، طلب السويد للانضمام إلى حلف الناتو".

وقررت السويد، اتباع خطوة فنلندا المجاورة والتقدم بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وذلك بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

ووصفت رئيسة الوزراء السويدية، ماجدالينا أندرسون، القرار بأنه "تغيير تاريخي في السياسة الأمنية للبلاد"، أثناء مخاطبتها للمشرعين في العاصمة ستوكهولم. 

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