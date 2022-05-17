تعرف على أنواع الصداع.. وأعراض كل منهم

يعتبر معرفة سبب الصداع هو الحل الأول لعلاجه بشكل فعال؛ حيث أن حالات الصداع ثد تكون عرَضًا لمرض أو حالة صحية أخرى، وفي أحيان أخرى لا يكون هناك سبب واضح للصداع.

أنواع الصداع وأبرز أعراضها

وقالت الدكتورة حنان محمود، أخصائية علاج حالات السمنة والنحافة، قد يساعد معرفة أبرز أعراض الصداع تعتبر وسيلة فعالة لتحديد نوعه، لذا فيجب تسجيل أوقات حدوث الصداع وأعراضه ومحفزاته المحتملة، مثل الطعام أو الإجهاد أو التغيرات في نمط النوم.



وتابعت الدكتورة حنان محمود في منشور لها عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، أن هناك العديد من أنواع الصداع الأساسية والفرعية. ومن أنواعه الفرعية الصداع اليومي المزمن الذي يحدث لمدة 15 يومًا أو أكثر في الشهر. من أنواعه الفرعية الأخرى الشائعة الصداع الناتج عن التوتر والصداع النصفي، وفيما يلي سنقوم بذكر أنواع الصداع وأبرز أعراضهم .



- الصداع الأولي (Primary Headaches) :

هو عبارة عن أمراض قائمة بحد ذاتها، إذ يسببها فرط النشاط أو مشاكل في بنية الرأس التي تكون حساسة للألم، وهذا يشمل الأوعية الدموية، والعضلات، وأعصاب الرأس، والرقبة، وقد تنتج أيضًا عن التغيرات في النشاط الكيميائي في الدماغ.



- صداع التوتر (Tension headache) :

صداع التوتر هو أكثر أنواع الصداع الأولية شيوعًا، وعادة ما يبدأ هذا الصداع ببطء ويزداد تدريجيًا في منتصف اليوم، وغالبًا يستمر ما بين 30 دقيقة إلى عدة ساعات فقط، ويمكن أن يشعر الشخص بكل من الآتي:

ضغط حول الرأس وخلف العينين.

وجع على كلا الجانبين.

انتشار الألم من الجبهة إلى الرقبة.

الحساسية من الصوت والضوء.

يمكن أن يكون صداع التوتر إما عرضيًا أو مزمنًا



- الصداع النصفي (Migraines headache) :

الصداع النصفي أو الشقيقة هو النوع الأكثر شيوعًا للصداع الأولي، يمكن أن يكون له تأثير كبير على حياة الشخص المصاب به، وقد يستمر الصداع النصفي من بضع ساعات إلى 3 أيام.

قد يسبب الصداع النصفي ألمًا نابضًا عادةً فقط على جانب واحد من الرأس، وقد يكون الألم مصحوبًا بالآتي:

عدم وضوح الرؤية.

الدوار.

الغثيان.

الاضطرابات الحسية.

ضعف بالعضلات.

صعوبة في الكلام.

خدران في الأطراف.

أنواع الصداع وأبرز أعراضها



- الصداع العنقودي (Cluster headache) :

يدوم الصداع العنقودي عادة ما بين 15 دقيقة إلى 3 ساعات، ويحدث فجأة مرة واحدة في اليوم حتى ثماني مرات في اليوم ولمدة قد تتراوح من أسابيع إلى شهور.

يمكن وصف الألم الناجم عن الصداع العنقودي بالآتي:

يحدث صداع في طرف واحد.

يوصف بأنه شديد.

ثد يكون في الغالب حاد أو حارق.

يقع عادة في عين واحدة أو حولها.



- صداع النوم (Hypnic headaches) :

هو أحد أنواع الصداع نادرة الحدوث، يسمى أيضًا بالصداع المنبه لأنه يوقظ المصاب من النوم أثناء الليل، قد يتعرض المصاب لعدة نوبات خلال الأسبوع، كما أن سببه غير معروف إلى الآن، تتمثل أعراضه بما يأتي:

ألم خفيف إلى متوسط على شكل نبض على جانبي الرأس.

الغثيان.

الحساسية للضوء.



- صداع الجيوب الأنفية (Sinus headaches) :

ينتج كواحد من الأعراض المصاحبة لالتهاب الجيوب الأنفية وهو التورم الناتج عن عدوى بكتيرية أو حساسية في داخل الجيوب الأنفية.

تشمل أعراض صداع الجيوب الأنفية ما يأتي:

ألم خفيف حول العينين والخدين والجبهة ويتفاقم مع الحركة المفاجئة والإجهاد.

إفرازات صفراء أو خضراء سميكة.

حساسية من الصوت والضوء.



- الصداع المرتبط بالكافيين (Caffeine-related headaches) :

ينتج عن استهلاك الكافيين بكثره أي بمعدل يزيد عن 400 مليغرام أو 4 أكواب من القهوة، أو بعد التوقف المفاجئ عن استهلاك كميات كبيرة من القهوة لأكثر من أسبوعين، وتشمل الأعراض الإنسحابية ما يأتي:

تعب.

فقدان التركيز.

تقلبات مزاجية.

غثيان.