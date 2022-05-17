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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

دور الإدارة فى تعظيم العائد القومى من الثروة الحيوانية لمصر بمعهد المنصورة

صوره من الندوه
صوره من الندوه

نظم معهد بحوث الصحة الحيوانية بالمنصورة  بمحافظة الدقهلية يوم علمى تحت عنوان "دور الإدارة فى تعظيم العائد القومى من مشاريع الثروة الحيوانية فى مصر"  وذلك بالتعاون مع الجهات المختصه بمقر المعهد بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية برعاية وتنظيم الدكتور صالح شفيق محمد مدير المعهد والدكتور محمد مصباح الديسطى المدير الفنى .
جاء ذلك بحضور  اللواء هشام الحصرى عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الزراعة بالمجلس والدكتورة إيناس عبد الرحمن وكيل المعهد والدكتورة ايمان سماحه مدير إدارة الإنتاج الحيواني بالدقهلية والدكتور محمد بشار مدير مديرية الطب البيطرى بكفر الشيخ والدكتورة نسرين زكريا مدير بحوث صحة الاغذية وعددا من المهتمين بمجال صحة الحيوان فيما ألقى المحاضرات كلا من الدكتور رضا عبد السلام وكيل كلية حقوق المنصورة واستاذ ورئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بالكلية ومحافظ الشرقية الاسبق والدكتور خالد عبد الرحمن . 
فيما تناولت محاضرات اليوم العلمى الحديث أهمية الاداره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مشاريع الثروة الحيوانية وأهمية رفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة في مجال الثروة الحيوانية لتقليل فاتورة استيراد اللحوم و الاعلاف.
كما تم الحديث عن الدور المنوط على الإدارة في تعظيم العائد الاقتصادي من مشاريع الثروة الحيوانية و تجربه التطور الإدارى فى معهد بحوث صحة الحيوان بالمنصورة و الهيكل التنظيمي الصحيح للإدارة فى مشاريع الثروة الحيوانية.

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الدقهلية المنصورة محافظة الدقهلية الإنتاج الحيوانى حيوان دكتور

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