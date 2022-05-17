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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

صفقة تويتر قد تنهار في أي لحظة.. ماذا يريد إيلون ماسك؟

صفقة تويتر قد تنهار
صفقة تويتر قد تنهار في أى لحظة.. ماذا يريد إيلون ماسك

في الأيام القليلة الماضية، لمح الملياردير، إيلون ماسك، إلى احتمالية عدم إتمامه صفقة شراء تويتر بسبب عدم تأكده من النسبة الحقيقة للحسابات المزيفة والتى طالما أكدت إدارة تويتر بأنها لا تتجاوز نسبة 5 % إلا أن ماسك يصر على أنها تتخطى 50% من إجمالي حسابات تويتر.

 

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز فإن عدد من الخبراء يرون أن إيلون ماسك يتخذ مشكلة الحسابات المزيفة ذريعة لعدم إتمام الصفقة أو ربما للمفاوضة على سعر أقل من السعر الذى تم الإتفاق عليه، وهو 44 مليار دولار.

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وشهدت أسهم تويتر تراجعا واضحا أمس الإثنين حيث وصلت إلى 37.39 دولارًا وهي أقل بكثير في الوقت الذى اشترى فيه إيلون ماسك تويتر، حيث تمت الموافقة على الصفقة بسعر 54.20 دولارًا للسهم، ومن المحتمل أن تواصل الأسهم انخفاضها خلال الأيام القادمة، وهو أمر يستند عليه الكثيرون في تحليلهم للموقف، وهو أن ماسك يريد أن ينتظر ليخفض سعر الصفقة.

 

ولكن جاء بيان شركة تويتر مخالفا لما يعتقده الخبراء، حيث قالت " إنها ملتزمة بإتمام الصفقة بالسعر والشروط المتفق عليها بأسرع ما يمكن عمليًا"، وتوقعت الشركة بأنه إذا لم تتم عملية الاستحواذ ، فإن أسهم تويتر ستنخفض  بشكل كبير.         


وفقا للصحيفة فإن هناك وجهة نظر أخرى ترجح بأن ماسك سيضطر إلى إتمام هذه الصفقة خصوصا أن التراجع عنها سيكلفه مليار دولار، بالإضافة إلى وجود بند داخل الاتفاق يسمح لشركة تويتر مقاضاة ماسك واجباره على على إكمال الصفقة. 


وفي الوقت الحالي، لا زال الغموض يسيطر على مصير تويتر حيث تم تجميد التوظيف وإلغاء العروض وخفض التكاليف، كما غادر اثنان من المديرين التنفيذيين في الشركة ، بما في ذلك رئيس المنتجات الاستهلاكية، كما يساور الكثير من المستثمرين القلق مما قد يدفع الأسهم بالانهيار خلال الفترة المقبلة، إلا أن آخر رد لماسك كان "ما زلت ملتزمًا بالاستحواذ".
 

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