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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أكرم حسني لـ عادل إمام: كل سنة وانت بصحة وخير يا زعيم

عادل امام
عادل امام

حرص الفنان اكرم حسني، علي تهنئة الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده، الـ 82، والذي يحل اليوم  الثلاثاء 17 مايو.


ونشر أكرم صورة للزعيم، عبر حسابه على تويتر، وعلق قائلا:" ‏‏‏كل سنه وأنت بخير وصحه يا زعيم ♥️‎#عادل_إمام".


 


ويحتفل اليوم الثلاثاء 17 مايو، الزعيم عادل إمام، بعيد ميلاده الـ 82، إذ ولد في نفس اليوم عام 1940، بقرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وتخرج في كلية الزراعة بجامعة القاهرة، ثم انطلق إلى عالم الفن وصنع تاريخًا فنيًا كبيرًا.

 
مسيرة عادل إمام

حصل عادل إمام علي بكالوريوس كلية الزراعة من جامعة القاهرة وتزوج من هالة الشلقاني وانجب منها رامي إمام خريج الجامعة الأمريكية ويعمل في مجال الإخراج ثم سارة التي تزوجت من نجل المهندس نبيل مقبل ثم نجله الأصغر محمد خريج الجامعة الأمريكية وانخرط في المجال الفني ليبدأ مشواره منذ أن كان طفلا من خلال مشاركة والده والفنانة يسرا في فيلم كراكون في الشارع عام 1986.

 

الزعيم عادل امام الفنان اكرم حسني كلية الزراعة عيد ميلاد عادل امام بمناسبة عيد ميلاده مجال الإخراج

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