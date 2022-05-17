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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: مقاتلو آوزف المحاصرين في آزوفستال استسلموا دون قيد أو شرط

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

قال نائب المبعوث الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم الثلاثاء، إن المسلحين الأوكرانيين من كتيبة آزوف، الذين حوصروا في مصنع آزوفستال في ماريوبول خلال الأسابيع الماضية، استسلموا دون قيد أو شرط.

وقال بوليانسكي، معلقاً على مقال لصحيفة “نيويورك تايمز” زعم أن مقاتلي آزوف أكملوا مهمتهم القتالية في ماريوبول و تم إجلاؤهم، إن قوات كتيبة آزوف، استسلموا دون قيد أو شرط.

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وقالت وزارة الدفاع الروسية إن 265 مسلحا أوكرانيا من آزوفستال ألقوا أسلحتهم، أمس الاثنين، من بينهم 51 مقاتلا في حالة حرجة وتم إجلائهم إلى جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث تلقى الجرحى العلاج الطبي اللازم.

روسيا الأمم المتحدة أوكرانيا الدفاع الروسية ماريوبول آزوفستال

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