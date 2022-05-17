روسيا: مقاتلو آوزف المحاصرين في آزوفستال استسلموا دون قيد أو شرط

قال نائب المبعوث الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم الثلاثاء، إن المسلحين الأوكرانيين من كتيبة آزوف، الذين حوصروا في مصنع آزوفستال في ماريوبول خلال الأسابيع الماضية، استسلموا دون قيد أو شرط.

وقال بوليانسكي، معلقاً على مقال لصحيفة “نيويورك تايمز” زعم أن مقاتلي آزوف أكملوا مهمتهم القتالية في ماريوبول و تم إجلاؤهم، إن قوات كتيبة آزوف، استسلموا دون قيد أو شرط.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن 265 مسلحا أوكرانيا من آزوفستال ألقوا أسلحتهم، أمس الاثنين، من بينهم 51 مقاتلا في حالة حرجة وتم إجلائهم إلى جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث تلقى الجرحى العلاج الطبي اللازم.