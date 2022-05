مبادرات وبروتوكولات تعاون.. أنشطة البحث العلمي لدعم ورعاية الباحثين

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن عدد من الأنشطة والمبادرات وبروتوكولات التعاون مع العديد من الجهات بشكل دائم من أجل دعم الباحثين والمشاريع البحثية لهم ومقترحاتهم.

- قبول 11 مشروعا في برنامج لتعزيز استخدام العلماء المصريين لتكنولوجيا السينكروترون



أعلنت أكاديمية البحث العلمي عن قبول 11 مشروعا فى برنامج لتعزيز استخدام العلماء المصريين لتكنولوجيا السينكروترون SESAME وتقدم للبرنامج العديد من المشاريع البارزة، ويمكنكم الاطلاع على المشروعات الناحجة من خلال الخبر وعلى المقبولين في تلك المشاريع الدخول عبر هذا الرابط للتقديم للبرنامج.



- مد فترة التقدم لمشروعات المقترحات البحثية للأعوام 2023-2025 حتى 20 يونيو

بينما أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا انه تم مد فترة التقديم للمشروعات البحثية المعلن عنها فى إطار بروتوكول التعاون العلمى بين أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والمؤسسة الوطنية الصينية للعلوم الطبيعية، بقبول مقترحات بحثية للأعوام (2023-2025)، وذلك حتى 20 يونيو 2022 طبقا للشروط والمتطلبات الآتية: مجالات التعاون خلال الاتفاقية مع المؤسسة التي يجب التقديم فيها خلال هذا الإعلان:

Earth Science



Life Science related areas:

1) Microbiology

2) Agriculture and crop science

3) Plant protection

4) Animal husbandry

5) Bioinformatics



وأوضحت أن مجالات التعاون في اطار التعاون الدولي للتنمية المستدامة المستدامة (SDIC) بالتعاون مع المؤسسة ضمن اطار مبادرة الحزام والطريق للامم المتحدة في المجالات الاتية:

1. Interconnections between water, food, and ecosystem security

2. Ecological approaches to achieve carbon neutrality

3. Global changes and environmental disaster risks in “silk road” economic zone





وأشارت إلى أنه لمزيد من المعلومات يرجى الدخول على هذا الرابط



كانت قد أعلنت أكاديمية البحث العلمي، بالتعاون مع شركة جيمناي إفريقيا عن إطلاق أول حاضنة أعمال متخصصة، ضمن برنامج "انطلاق"، فى مجال السينما «حاضنة سينما تك» بهدف دعم صناعة السنيما وإدخال التكنولوجيا المتطورة في مراحلها المختلفة من خلال الإعتماد على الشباب والفكر الريادي. ويأتي إطلاق الحاضنة تحت مظلة بروتوكول التعاون المشترك بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وشركة جيمناي إفريقيا الذي تم توقيعه منذ عدة أشهر بناءاً على الرؤية المشتركة بينهما لتوظيف التكنولوجيا ودعم التحول الرقمي في كل المجالات الخاصة بالسينما بين الشباب من رواد أعمال.

وصرح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بأن " سنيما تك " هى إضافة جديدة وفريدة من نوعها لباقة الحاضنات التكنولوجية التابعة للبرنامج القومى للحاضنات التكنولوجية "انطلاق" ويأتى انضمام حاضنة "سينما تك" لحضانات انطلاق ايماناً من الأكاديمية بأهمية دعم صناعة القوى الناعمة فى مصر والتى تأتى على رأسها تكنولوجيا صناعة السنيما . وأكد صقر أن عالم ريادة الأعمال يتابع بأهتمام شديد سلسلة الحاضنات التى تفتتحها أكاديمية البحث العلمى لما لها من عظيم الآثر على مجتمع ريادة الأعمال وبإنضمام حاضنة "سينما تك" يصبح عدد الحاضنات التكنولوجية التابعة للأكاديمية 47 حاضنة.

وأضاف صقر أن البرنامج القومى للحاضنات التكنولوجية (انطلاق) والذى تم تصنيفه من المشروعات القومية الكبرى من قبل الهيئة العامة للاستعلامات فى 2018 يهدف إلي استكشاف الأفكار الجديدة واحتضان أصحابها من المخترعين والمبتكرين ورواد الأعمال وطلاب السنوات النهائية في الجامعات المصرية (مشروعات التخرج)، وتوفير البيئة المناسبة والدعم المادي والفني واللوجستي للأفكار التكنولوجية المتميزة حتى الوصول بها إلى شركات تكنولوجية ناشئة بغية تحويل هذه الأفكار إلى منتجات تجارية ذات قدرة تنافسية تحقيقاً لهدف الاقتصاد المعرفي.