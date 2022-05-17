بحوث الإلكترونيات: المعهد حريص على تقديم حلول لمشكلات المجتمع

استطاعت المراكز البحثية بدعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تحقق نجاحًا للعديد من المبادرات التي من خلالها تدعم تطبيق مشروعات الباحثين المصريين على أرض الواقع وخروجها إلى النور وربط البحث العلمي بالصناعة في مصر.

وقد استطاع فريق بحثي معهد بحوث الإلكترونيات، من إنجاح بحث حول تَمكُن فريق من الباحثين بالمعهد من تطوير حل ناجح لمشكلة تنبيه سائقي المركبات للحدث المدمر لمحركات الاحتراق الداخلى الناشئ عن فرط السخونة العارض لسبيكة المحرك، بسبب فشل نظام التبريد بدون انتباه السائق وإيقاف المركبة في وقت مناسب.



قالت الدكتورة شيرين عبد القادر محرم، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات ، إن المعهد عمل على إيجاد حل ناجح للتنبيه السائقين من نجود أزمة مدمرة قي المحركات داخل السيارة والتي غالبا ما تحدث هذه الأزمة دون انتباه السائق الأمر الذي يجعل السيارة تقف بسبب العطل بشكل مفاجئ.



واضافت "شيرين " ، إن المعهد حريص كل الحرص على تقديم حلول للمشاكل التي تواجه المجتمع التي تنتمي للكابتن التكنولوجي، موضحة ان ما تم تطويره من حلول جاءت بناءا على توظيف تكنولوجيا رقمية بهدف الاطلاع عاى درجة الحرارة بدقة عالية دون تشويش ، حتي لا يتوقف استخدام حساسات السيارة.



وأوضحت شيرين عبدالقادر أن الفريق البحثي يقوم بتطوير مميزات إضافية للجهاز طلبها العملاء؛ لإنتاج وتسويق المنتج محليًا، مع وجود إمكانية لتصديره للأسواق المجاورة بإنتاج كمي وبتكلفة أكثر اقتصادية، لافتة إلى أن الفريق البحثي تلقى العديد من طلبات الشراء من مختلف الدول، ومنها: (السعودية، وليبيا، والأردن، والجزائر، وفلسطين).



وأكدت أن الجهاز يصلح في كافة تطبيقات التحكم والإنذار الحراري مثل المبددات الحرارية لتطبيقات إلكترونيات القوى، وثلاجات الخضروات والفواكه، والمبردات والثلاجات المنزلية، وأجهزة التبريد والتكييف، حيث يبلغ نطاق درجات الحرارة التى يعمل عليها الجهاز من –40°C إلى +150°C، مؤكدة أن الجهاز لقي استحسانًا وإشادة من المُستخدمين أفرادًا ومؤسسات.