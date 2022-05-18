غدا.. انطلاق المؤتمر الأول لقسم الروماتيزم والمناعة بـ طب عين شمس

قال الدكتور عادل محمود رئيس قسم الروماتيزم و المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، إنه ينطلق المؤتمر الأول لقسم الروماتيزم و المناعة بطب جامعة عين شمس يوم الخميس المقبل الموافق 19 مايو، بفندق الدوسيت بالتجمع الخامس.

وياتي ذلك رعاية الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس ،والدكتور أشرف عمر، عميد كلية الطب.

و أضاف أن المؤتمر الذي يستمر علي مدار يومين بمشاركة نخبة من أساتذة التخصص من مختلف الجامعات المصرية، يتضمن مجموعة من الجلسات العلمية وورش العمل ، يتم خلالها استعراض أحدث طرق تشخيص وعلاج الأمراض المناعية .

كذلك يقام علي هامش المؤتمر ورش عمل لشباب الأطباء لعرض طرق التشخيص و العلاج لأكثر الأمراض الروماتيزمية و المناعية شيوعاً ، وذلك يوم الأربعاء الموافق 18 مايو 2022.

وفي إطار الاحتفال بمئوية وزارة الخارجية المصرية، يعقد مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية مؤتمر "وزارة الخارجية المصرية في مئة عام (1922-2022م)" يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو 2022، وذلك تحت رعاية السيد الوزير سامح شكري وزير الخارجية و أ.د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أ.د هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة المركز، أ.د أشرف مؤنس مدير المركز ومقرر عام المؤتمر بمدرج المحلاوي بكلية الطب.

ويهدف المؤتمر إلى توضیح دور الخارجية المصرية و إبراز دور الدبلوماسية المصرية الى جانب تسليط الضوء على أهمية وزارة الخارجية المصرية وأهم إنجازاتها سياسيا كذلك إبراز دور الخارجية وتحقيق التعاون مع الدول العربية والأجنبية و توضيح دور الخارجية المصرية في مواجهة التحديات والأزمات فضلاً عن أهمية وزارة الخارجية في حماية الأمن والسلم المصري وكيفية تحقيق التواجد المصري الدبلوماسي عربيا ودوليا

كما يناقش المؤتمر عدة محاور منها نبذة تاريخية عن وزارة الخارجية المصرية والدور السياسي للخارجية المصرية على المستوى الإقليمي والدولي ،وزارة الخارجية المصرية في العهد الملكي ،وزارة الخارجية المصرية في العصر الجمهوري ،تأسيس وزارة الخارجية المصرية.