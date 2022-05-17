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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع فتاة في احتراق منزل أسرتها بأسيوط

المنزل المحترق بقرية
المنزل المحترق بقرية مسارة

لقيت فتاة مصرعها في حريق نشب في منزلها بقرية مسارة التابعة لمركز ديروط بأسيوط بسبب مأس كهربائي.

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تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد نشوب حريق بمنزل ملك " عرندس. م. ع" بقرية مسارة.

 

على الفور انتقل الى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين والحماية المدنية والاطفاء وتبين من المعاينة والفحص إصابة نجلة صاحب المنزل وتدعى " سماح" واحتراق محتويات المنزل بالكامل وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق. 


وتم نقل المصابة إلى مستشفى القوصية المركزي ولفظت أنفاسها الأخيرة قبل وصولها للمستشفى، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

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