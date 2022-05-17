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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ندب المعمل الجنائى لفحص حريق محل زيوت بطوخ

حريق
حريق

أمرت جهات التحقيق في طوخ بندب المعمل الجنائى لفحص نشوب حريق شب بمحل زيوت ومواد بترولية بقرية مشتهر لمعرفة اسباب الحادث وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات ومدى تأثر المبانى المجاورة بالحادث وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة بنشوب حريق بمحل زيوت ومواد بترولية بطريق طوخ شبين القناطر بقرية مشتهر دائرة مركز شرطة طوخ.

على الفور جرى الدفع بـ4 سيارات إطفاء لموقع الحريق، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

وبالمعاينة والفحص تبين أن الحريق نشب بمحل زيوت ومواد بترولية باسم خالد أ."، 50 سنة بقرية مشتهر مركز طوخ طريق طوخ - شبين القناطر أمام ثلاجة أولاد دراج وتم السيطرة على الحريق دون وقوع أى خسائر بشرية فى الأرواح.

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