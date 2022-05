تفاصيل حفل افتتاح النسخة 75 من مهرجان كان.. تكريم فوريست ويتكر .. وظهور الرئيس الأوكراني.. والاحتفاء بصناع Final Cut

في ليلة هادئة وأجواء ساحرة انطلقت فعاليات النسخة 75 من مهرجان كان السينمائي الدولي بحضور نجوم الفن العالمي الذي تألقوا على السجادة الحمراء.

جوليان مور

ومن أبرز الحضور على السجادة الحمراء كانت الفنانة الكبيرة جوليان مور، ولجنة تحكيم المسابقة الرسمية، وأبرزهم ديبيكا بادكون التي حرصت على الحضور بالساري الهندي تكريما لبلدها.

لجنة التحكيم

ورغم منع إدارة مهرجان كان التقاط الصور السيلفي مع الفنانين على السجادة الحمراء، إلا أن الجمهور حرص على التجمع واللقاء بنجومهم المفضلين وتحيتهم قبل دخول قاعة الحفل.

وعلى عكس العام الماضي، تم تخفيف الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وظهر عدد قليل من الأقنعة الطبية وتزايد عدد الحاضرين لحفل الافتتاح.

تحية صناع فيلم الافتتاح

استقبل حضور حفل افتتاح النسخة 75 من مهرجان كان السينمائي صناع فيلم الافتتاح Final Cut بتحية كبيرة عقب دخولهم القاعة قبل لحظات من بدء فعاليات الحدث السنوي، ووقف الجميع يصفق لأبطال العمل.

تدور أحداث Final Cut حول طاقم تصوير فيلم منخفض التكلفة عن الزومبي، حينما يهاجمهم كائنات زومبي حقيقية، وهو مقتبس من فيلم ياباني عن نفس القصة قدم عام 2017 One Cut of the Dead.

يطرح فيلم Final Cut اليوم للجمهور بالتوازي مع عرضه ضمن فعاليات مهرجان كان، وكان مقررا عرضه في مهرجان صندانس يناير الماضي ولكن تم سحبه بعد إلغاء العروض الشخصية نتيجة ارتفاع حالات الإصابات بفيروس كورونا في ذلك الوقت.

ترحيب فرجينيا إيفيرا

رحبت الممثلة الشهيرة فرجينيا إيفيرا بحضور حفل افتتاح النسخة 75 من مهرجان كان السينمائي الدولي، في بداية فعاليات الحدث الفني الذي تنطلق من اليوم.

وتستعد أيضا للظهور في عدد من فعاليات المهرجان قبل استضافة حفل الختام.

تكريم فوريست ويتكر

استقبل حضور حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الدولي الممثل العالمي فوريست ويتكر بحفاوة كبيرة، قبيل تكريمه بالسعفة الذهبية عن مشواره الفني، ووقف الجميع يصفقون لعدة دقائق عقب ظهوره على المسرح.

ونفس الترحيب تلقته لجنة تحكيم المسابقة الرسمية التي تضم ديبيكا بادكون وأصغر فرهادي وريبيكا هول وغيرهم من نجوم الفن والسينما في العالم.

وقال فوريست ويتكر في كلمته إنه سعيد بالتواجد وسط صناع الفن في العالم اليوم، ووصف حصوله على السعفة الذهبية بأنه شرف عظيم بالنسبة له، مشيرا إلى أن وجودهم اليوم للاحتفال بقوة الفن والفنانين حاملوا الشعلة في العالم في ظل مواجهة الوباء الذي غير حياة الجميع إلى الأبد.

كلمة الرئيس الأوكراني

زيلينسكي

وتمكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من إلقاء خطاب بالفيديو ضمن فعاليات حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الدولي مساء اليوم، بعد رفض أكاديمية فنون وعلوم الصور ظهوره في حفل توزيع جوائز الأوسكار الماضي.

وتحدث زيلينسكي عن قوة السينما خلال الحرب العالمية الثانية بما في ذلك فيلم تشارلي شابلن عم 1940، الذي سخر من أدولف هتلر.

وتساءل الرئيس الأوكراني عن هل ستصمت السينما عما يحدث في بلاده/ أم ستقوم حرب من أجل حرية الفنان والثورة على الديكتاتور، في ظل موت مئات الأشخاص كل يوم.

وقال زيلينسكي إن السينما بحاجة إلى تشارلي شابلن جديد ليثبت أن السينما اليوم ليست صامتة، ولن تبقى بعيدا عما يحدث.