عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحالة عاملين بـ 3 مراكز شباب في القليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل

محافظة القليوبية
محافظة القليوبية

كلف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين، ونادية حسين من العاملين بالإدارة، بمتابعة بعض مراكز الشباب الواقعة بنطاق إدارتي كفر شكر وبنها.

وتمت متابعة مركز شباب الصفين والمنشأة الصغرى وأسنيت وكفر رضوان وكفر عامر، وتبين أن المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل وتتخذ كافة الإجراءات، أما مركز شباب المنشأة الكبرى مفتوح ويمارس نشاطه في ظل غياب بعض العاملين به.

وفي إدارة شباب بنها تم متابعة مركز شباب كفر سعد الذي موجود مفتوح ويمارس نشاطه، أما مركز شباب جمجرة الكبرى مفتوح بدون عاملين وميت راضي مفتوح في ظل غياب بعض العاملين.

كما تابعت اللجنة تنفيذ ملتقى نادى التوظيف بمركز أسنيت، وأوصت اللجنة مركز شباب كفر منصور بضرورة مراعاة تطبيق ضوابط احكام الرؤية الصادرة من رئيس محكمة الاستئناف، وبدوره أمر الصبروط، بإحالة العاملين المتغيبين عم المراكز للشئون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

القليوبية وكيل وزارة الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة الشباب والرياضة وكيل وزارة الشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: العواصف الترابية التي تشهدها الدول العربية لن تؤثر على مصر |فيديو

وزير التموين لـ صدى البلد: المواطن لو مسجلش رقم تليفونه مش هنستبعده

اعتبارا من الخميس.. البنك المركزي يكشف مصير سعر الفائدة

قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا.. زوجة موسيماني تستعد للإعلان عن مفاجأة مدوية

رويترز: توقعات برفع المركزي المصري أسعار الفائدة

سعر الذهب اليوم 17- 5- 2022

شاهد ظاهرة خسوف القمر لأول مرة في 2022| بث مباشر

حيلة شيطانية.. كيف قتلت سيدة زوجها مريض القلب بمنطقة الظاهر

موضوعات متعلقة

حصاد 43 ألف فدان قمح في القليوبية

استجابة للشكاوى.. محافظ القليوبية: إعادة توزيع درجات امتحان مادة العلوم للشهادة الإعدادية

محافظ القليوبية: انطلاق قوافل طرق الأبواب لتطعيم المواطنين ضد كورونا

حياة كريمة: تنفيذ 770 مشروعا في قرى القليوبية بتكلفة 7.7 مليار جنيه

ترشيحاتنا

سنحقق أهداف العملية العسكرية.. روسيا تتهم أمريكا بعرقلة مفوضات السلام مع أوكرانيا

فيكتوري بنينيانجبا يتقدم بالهدف الأول لطلائع الجيش أمام الزمالك بالدوري

اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الأفريقية|يلبي تطلعات شعوب القارة بحماية مقدراتها

القومي للأجور: اجتماع في سبتمبر لمناقشة تطبيق الحد الأدنى 2700 للقطاع الخاص

طهران: لقاء مرتقب لوزيري خارجية إيران والسعودية في بغداد

النشرة الدينية.. حكم العمرة مع وجود وشم أو تاتو على الجسد.. ما الفرق بين التفسير والتأويل والسر في خواطر الشعراوي؟.. خالد الجندي يرد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جوليان مور وأغاث روسيل وإيفا لونجوريا على السجادة الحمراء لحفل افتتاح كان

ريد كاربت مهرجان كان قبل لحظات من حفل افتتاح النسخة 75.. صور

أحمد السقا يقدم واجب العزاء فى خليفة بن زايد بسفارة الإمارات

أمريكا حاولت تفجير القمر بالنووي.. وحقيقة الصور المتداولة عن انشقاقه

فيديو

حرقت المطبخ على الهواء.. سيدة تصور جلسة طهي وتتسبب في كارثة

ما سر العلامة الحمراء على قبر طه حسين؟.. حفيدته تجيب.. فيديو جراف

تفاصيل القبض على مستريح الإسكندرية.. فيديو جراف

لو بتعاني من ارتفاع ضغط الدم .. إليك طرق طبيعية لعلاجه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

البحر وأنا

أحمد آل علي

الدولة المصرية.. اقتصاد صامد ونهج واعٍ

عبدالمعطى أحمد

صلاح منتصر كما عرفته

المستشار أسـامة الصعيدي

الإرهاب والوجه القبيح للسوشيال ميديا

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ