الفقي: دخل مكتبة الإسكندرية لا يغطي نفقاتها ولدينا وديعة خاصة

علاقة قوية باليونسكو ..

قال مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، تعليقا على مناسبة مرور عشرين عامًا على إعادة إحياء مكتبة الإسكندرية، إن اليونان تتعاون كثيرا مع مكتبة الإسكندرية بحكم تواجد اتفاقيات ومركز خاص بالدراسات اليونانية .

وأضاف مصطفى الفقي في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": “علاقة مكتبة الاسكندرية بـ اليونسكو قوية جدا وأيضا مكتبة الكونجرس والمتحف البريطاني”.

وتابع مصطفى الفقي:"لدينا علاقة وصلة بكل المراكز البحثية والعلمية في العالم ونتعامل كثيرا مع المكتبات الإفريقية".

وأكمل مصطفى الفقي: "عندما توليت مسؤولية مكتبة الاسكندرية الرئيس السيسي أوصاني بالاهتمام بإفريقيا والعالم العربي".

ولفت مصطفى الفقي إلى مؤسسة مكتبة الإسكندرية تحقق دخل لكنها لا يغطي نفقتها والمكتبة لديها وديعة خاصة بها.